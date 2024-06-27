ФСБ нашла в пригороде Мариуполя схрон со взрывчаткой украинских диверсантов

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Евгения Романова
Евгения Романова 62 0

Он был заготовлен боевиками киевского режима еще в 2022 году.

Фото, видео: УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские силовики обнаружили в пригороде Мариуполя схрон со взрывными устройствами и веществами, которые заготовили участники Диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Украины для совершения терактов. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по ДНР.

«Установлено, что схрон был заготовлен вражескими ДРГ в 2022 году для последующего проведения террористических акций в городе Мариуполе», — говорится в сообщении.

В частности, были найдены шесть кумулятивных зарядов, девять ручных гранат, 11 мин МОН-50 и еще столько же гранатометных выстрелов. Также силовики нашли 18 килограммов пластида и комплектующие для совершения взрыва.

Сотрудники ФСБ изъяли взрывчатку и уничтожили на специализированном полигоне. Жертв среди мирных жителей нет, также не допущено ущерба инфраструктуре.

Спецоперация по защите Донбасса

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала жителя Приморья за призывы к захвату власти в России. В рамках уголовного дела мужчина арестован.

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