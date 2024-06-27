Без срока давности: в Карелии заявили о геноциде народов СССР в годы войны

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Прокуратура Карелии направила в суд заявление о геноциде народов в годы ВОВ

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Козлов; 5-tv.ru

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В регионе во время оккупации немецко-фашистскими войсками погибли порядка 18 тысяч человек.

В Карелии направили в суд заявление об установлении факта геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

По данным прокуратуры, во время оккупации немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками-финами в республике было создано 100 трудовых и концентрационных лагерей. Туда отправляли, в том числе, женщин и детей. Узники гибли от холода, голода, болезней и непосильной работы. Замучены больше восьми тысяч мирных жителей и не меньше 18 тысяч пленных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд в Твери признал преступления нацистов в годы ВОВ геноцидом народов СССР.

Действия, совершенные в период с 1941 по 1944 год немецко-фашистскими захватчиками, являются военными преступлениями и преступлениями против человечности.

Установлено, что нацисты подвергали военнопленных и мирных жителей, среди которых были дети, массовым казням, истязаниям и пыткам.

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