На складе в Ярославской области произошел крупный пожар
МЧС поделилось кадрами с места.
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru
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На складе в Ярославской области произошел пожар на площади почти пять тысяч квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Огонь охватил 8,8 тысячи квадратных метров. У здания, которое расположено в городе Любим, как сообщается, обрушилась кровля.
Возгорание началось в складском помещении, где хранилась обувь. О пострадавших или погибших информации пока нет.
На место для ликвидации пожара были направлены 40 сотрудников МЧС, а также больше десяти единиц техники.
К настоящему моменту пожар удалось локализовать на площади пять тысяч квадратных метров.
Ранее 5-tv.ru писал, что известно о пожаре во Фрязино.
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