На складе в Ярославской области произошел крупный пожар

На складе в Ярославской области произошел пожар на площади почти пять тысяч квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Огонь охватил 8,8 тысячи квадратных метров. У здания, которое расположено в городе Любим, как сообщается, обрушилась кровля.

Возгорание началось в складском помещении, где хранилась обувь. О пострадавших или погибших информации пока нет.

На место для ликвидации пожара были направлены 40 сотрудников МЧС, а также больше десяти единиц техники.

К настоящему моменту пожар удалось локализовать на площади пять тысяч квадратных метров.

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