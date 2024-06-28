Сигнал для женщин? Егор Крид дал редкий комментарий о личной жизни

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 48 0

Егор Крид заявил, что у него сейчас нет отношений

Сигнал для женщин? Егор Крид дал редкий комментарий о личной жизни

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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«Холостяк» снова свободен?

Российский певец Егор Крид дал эксклюзивный комментарий о своей личной жизни. Во время пресс-подхода в преддверии своего сольного концерта он признался, что одна из песен с его нового альбома связана с последними отношениями.

«Трек связан с моими последними отношениями, поэтому он является судьбоносным в моей жизни», — рассказал музыкант в комментарии для журнала The Voice.

На данный момент знаменитый певец утверждает, что он свободен. Артисту приписывали романы со многими знаменитостями. Среди них — блогер Валя Карнавал, певица Нюша. Недавно же заговорили, что он в отношениях с блогером Аминой Мирзоевой, известной широкой аудитории как Tenderlybae. Крид даже возил ее в Пензу к своим родителям. Тем не менее, увы, видимо, ничего серьезного не вышло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Егор Крид так и не смог осуществить свою главную мечту. Музыкант признался, что слава и заполненные стадионы не дают ему ощущение счастья. 

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Сигнал для женщин? Егор Крид дал редкий комментарий о личной жизни

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