Седокова заинтриговала фанатов жаркими кадрами с полуголым мужчиной

Анна Седокова заинтриговала поклонников новым видео с полуголым мужчиной

Певица Анна Седокова снова подкинула подписчикам повод посплетничать. В своем блоге артистка показала кусочек нового клипа, где она близка с полуголым мужчиной.

В ролике певица и ее партнер нежничают в спальне, гостиной и даже на кухне. На фоне Седокова поет о любви и ночах, которые будто длятся несколько жизней.

Поклонники видео оценили, а вот без язвительных комментариев тоже не обошлось. Под публикацией пользователи начали гадать, кем приходится Седоковой ее экранный спутник.

«Эскортник или стриптизер?» — спросил прямо один комментатор.

Другие пошутили, что певица будто бы сняла мужчину с шеста.

Нашлись и те, кто решил, что вся эта история является очередной попыткой привлечь внимание. При этом сама Седокова не стала объяснять, кто именно сыграл ее партнера в клипе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седокова раскрыла подробности своего первого брака. Певица вспомнила, чем ее когда-то покорил футболист Валентин Белькевич и что подтолкнуло ее связать с ним свою жизнь.

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