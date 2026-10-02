Седокова заинтриговала фанатов жаркими кадрами с полуголым мужчиной

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 182 0

Певица сняла постельные сцены с полуголым мужчиной, а подписчики тут же принялись гадать, кто он такой.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/annasedokova; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Анна Седокова заинтриговала поклонников новым видео с полуголым мужчиной

Певица Анна Седокова снова подкинула подписчикам повод посплетничать. В своем блоге артистка показала кусочек нового клипа, где она близка с полуголым мужчиной.

В ролике певица и ее партнер нежничают в спальне, гостиной и даже на кухне. На фоне Седокова поет о любви и ночах, которые будто длятся несколько жизней.

Поклонники видео оценили, а вот без язвительных комментариев тоже не обошлось. Под публикацией пользователи начали гадать, кем приходится Седоковой ее экранный спутник.

«Эскортник или стриптизер?» — спросил прямо один комментатор.

Другие пошутили, что певица будто бы сняла мужчину с шеста.

Нашлись и те, кто решил, что вся эта история является очередной попыткой привлечь внимание. При этом сама Седокова не стала объяснять, кто именно сыграл ее партнера в клипе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седокова раскрыла подробности своего первого брака. Певица вспомнила, чем ее когда-то покорил футболист Валентин Белькевич и что подтолкнуло ее связать с ним свою жизнь.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.25
-0.31 94.53
-0.35
Руководители и наставник: в чем жизненное предназначение рожденных в апре...

Последние новости

13:01
Радио Судного дня снова удивило: в эфире прозвучали странные слова
12:54
Завалы все еще разбирают: что осталось от особняка Миллера после пожара
12:52
Попытки ВСУ выйти из окружения под Добропольем пресечены
12:47
Анна Седокова не явилась на заседание по иску семьи Яниса Тиммы
12:44
Женщина изменяла мужу с его 15-летним братом
12:41
Апокалипсис в небе: воздушный шар эпично развалился во время запуска в Бразилии

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
Нейросеть раскрыла смысл зашифрованного послания Наполеона
«Должна быть пара»: Прохор Шаляпин про родителей-одиночек
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня