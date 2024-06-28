«Настоящая катастрофа»: Карин Кнайсль об утрате Европой верховенства закона

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 34 0

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: в Европе больше нет верховенства закона

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Дипломату пришлось бежать из Старого Света.

Верховенства закона больше нет в Европе, и это является настоящей проблемой. Об этом на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) сайту 5-tv.ru сообщила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Настоящая катастрофа для Европы заключается в том, что верховенства закона больше нет. Например, судья Томас Шмидт, который практически за одну ночь бежал из Польши. Сейчас он получил политическое убежище в Белоруссии», — сказала дипломат.

Она вспомнила, как уезжала из Австрии во Францию в 2020 году. Это произошло из-за того, что ей де-факто запретили работать. Позднее и вовсе пришлось покинуть Европу и отправиться в Ливан. Кнайсль благодарит эту страну за то, что она смогла там прожить 18 месяцев.

В конечном итоге бывшей главе МИД Австрии помогло правительство РФ. Дипломат перебралась в Санкт-Петербург вместе со своими животными. Сейчас она планирует осесть в российской деревне, заниматься хозяйством и посещать Северную столицу по работе. На другие города нашей страны у Карин тоже есть планы — она хочет ездить с лекциями по вузам России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Карин Кнайсль рассказала, с чем у нее ассоциируется Россия.

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