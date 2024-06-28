Не только жилье: на что можно получить налоговый вычет через декларацию

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 31 0

Депутат Чаплин: получить налоговый вычет через декларацию можно за покупку жилья

Не только жилье: на что можно получить налоговый вычет через декларацию

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Можно ли получить обратно часть НДФЛ за занятия спортом?

Налоговый вычет через декларацию можно получить за приобретение жилья, а также лечение и оплату обучения. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал депутат Никита Чаплин.

Чаплин напомнил, что вернуть в свой карман часть уплаченного НДФЛ можно и в других случаях. Получить средства возможно и за занятия спортом, а также если у человека есть дети. Возместить себе налог позволено за три последних года, причем через работодателя возможно получить средства уже за текущий.

Депутат напомнил, что для каждого года нужна — отдельная декларация. При этом в одном документе учитываются все виды вычетов за целый год. Чаплин подчеркнул, что при отсутствии части данных о доходах — их можно будет ввести самостоятельно через личный кабинет на сайте ФНС. Более того, через него же возмещается и сам налог, дополнил депутат.

Парламентарий также призвал обратить внимание, что если у гражданина есть долги по уплате налогов, деньги будут возвращены, но с нюансом — из суммы вычтут сам долг.

Ранее 5-tv.ru писал, что в этом месяце депутаты поддержали расширение шкалы НДФЛ — для некоторых категорий граждан ставка может вырасти.

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