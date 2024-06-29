Настоящий кладезь: почему нужно чаще есть чурчхелу

Лакомство может принести огромную пользу, но есть исключения.

Включение чурчхелы в рацион поможет нормализовать давление и положительно скажется на работе мозга. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала врач-диетолог Кристина Плотникова.

Специалист посоветовала чаще есть чурчхелу, но сильно не увлекаться, ведь во всем важно знать меру. В этом лакомстве содержится множество полезных микроэлементов, а также витамины — А, PP и группы В, но это лишь вершина айсберга полезного десерта.

В классическом рецепте имеется виноградный сок — это источник антиоксидантов и отличный помощник в профилактике рака и поддержке сердечно-сосудистой системы. Среди прочего, этот ингредиент способствует очищению сосудов и нормализации давления. Другая же составляющая лакомства - в виде орехов — богатый источник белка, аминокислот и полезных жиров.

Врач подчеркнула, что чурчхела также полезна для глаз и работы мозга, однако Плотникова предупредила — диабетикам и людям с проблемами желудочно-кишечного тракта не стоит сильно налегать на десерт.

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