Настоящий кладезь: почему нужно чаще есть чурчхелу

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 60 0

Врач-диетолог Плотникова: употребление чурчхелы поможет нормализовать давление

Настоящий кладезь: почему нужно чаще есть чурчхелу

Фото: © РИА Новости / Артур Лебедев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лакомство может принести огромную пользу, но есть исключения.

Включение чурчхелы в рацион поможет нормализовать давление и положительно скажется на работе мозга. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала врач-диетолог Кристина Плотникова.

Специалист посоветовала чаще есть чурчхелу, но сильно не увлекаться, ведь во всем важно знать меру. В этом лакомстве содержится множество полезных микроэлементов, а также витамины — А, PP и группы В, но это лишь вершина айсберга полезного десерта.

В классическом рецепте имеется виноградный сок — это источник антиоксидантов и отличный помощник в профилактике рака и поддержке сердечно-сосудистой системы. Среди прочего, этот ингредиент способствует очищению сосудов и нормализации давления. Другая же составляющая лакомства - в виде орехов — богатый источник белка, аминокислот и полезных жиров.

Врач подчеркнула, что чурчхела также полезна для глаз и работы мозга, однако Плотникова предупредила — диабетикам и людям с проблемами желудочно-кишечного тракта не стоит сильно налегать на десерт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему сахар полезнее, чем его заменители.

+28° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
85.75
0.79 92.42
1.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:48
Богатое наследие: как Илон Макс стал отцом 12 детей
11:30
Экипаж Ка-52М ударил по противнику с воздуха. Лучшее видео из зоны СВО
11:12
Три человека пострадали при ракетной атаке на Севастополь
11:00
«Алые паруса — 2024»: как прошел самый грандиозный праздник выпускников
10:38
«Очень горд собой»: Кушанашвили впервые вышел на связь из больницы
10:14
Самый масштабный и долгожданный праздник «Алые Паруса» прошел в Петербурге

Сейчас читают

«Радует, шокирует»: иностранцев поразил праздник «Алые паруса»
«Направить энергию»: Тося Чайкина рассказала о своей миссии на «Алых парусах»
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2024»
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака