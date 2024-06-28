Правильное питание: почему сахар полезнее, чем его заменители

Не всегда альтернатива лучше оригинала.

Правильное питание, как принято считать, включает в себя отказ от десертов, булочек и сахара вообще. Вместо сладкой смерти реклама то и дело предлагает якобы менее опасные аналоги. На деле — наоборот.

Заменители сахара приводят к проблемам со здоровьем — гипертония, синдром беспокойных ног, ожирение, даже рак. Об этом журналистам издания «Доктор Питер» рассказала врач-эндокринолог, диетолог Альбина Комиссарова.

Эксперт считает, что хорошей и плохой еды не существует в принципе. Можно все в разумных количествах, если рацион разнообразен и насыщен. Сахар действительно может навредить, но только если потреблять его по-настоящему много. Он также может быть полезен, причем лучше искусственных подсластителей. Итак, в чем же его плюсы?

Сладость дарит человеку энергию благодаря простым углеводам в составе. Он активирует работу мозга и ускоряет мыслительные процессы. Сложные углеводы в других продуктах тоже помогают думать, но не действуют так же моментально. Получив сладкое, организм начинает вырабатывать гормоны радости и пробуждает чувства.

Сахар делает пищу вкуснее и приносит удовольствие, а еще способствует ферментации и выступает консервантом. Он помогает нам есть еще больше вкусного без вреда для здоровья. Главное — соблюдать баланс. Не злоупотребляйте и наслаждайтесь. По данным экспертов, допустимая норма в день — 25 граммов, это примерно шесть чайных ложек.

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