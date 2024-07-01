🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 202 0

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 1 июля, могут появиться проблемы со здоровьем. Вы можете обнаружить, что вас окружают не только добрые друзья. Есть риск поссориться с родственниками. Вам стоит собраться с мыслями, отбросить негатив.

♈ Овны

Сегодня не стоит выходить за общепринятые рамки – так они только приманят к себе лишние проблемы. Так что старайтесь играть по правилам и не рискуйте.

Космический совет: не теряйте контроль над своими действиями, будьте спокойны.

Тельцы

Звезды советуют не спорить с теми, что выше, старше или мудрее – в этой словесной битве вы вряд ли станете победителем. Лучше попридержите свое мнение и сохраните отношения.

Космический совет: самое время расплатиться с долгами.

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Близнецы

Сегодня не стоит рисковать и кидаться в авантюры. Лучше работать в комфортном режиме с хорошо знакомыми задачами – новенькое сейчас под запретом.

Космический совет: общение и коммуникация сегодня приветствуются.

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Раки

Гороскоп говорит, что Вселенная может проверить ваши нервы на прочность – постарайтесь не поддаваться своим эмоциям и не рубить с плеча. Думайте над каждым поступком и словом.

Космический совет: излишняя эмоциональность может навредить.

Львы

Вас ждет много поддержки – друзья и родные дадут правильные советы, которые не раз выручат из сложной ситуации. В этот день не стоит переступать через свои принципы – гните свою линию и будьте напористым. Это поможет как в карьере, так и в романтических отношениях. 

Космический совет: не будьте доверчивыми, чтобы не разочаровываться.

Девы

Звезды рекомендуют вам внимательнее слушать внутренний голос – он подскажет верный путь. Ваша интуиция не подведет, доверяйте ей. 

Космический совет: держите себя в руках.

Весы

Вам с самого утра нужен план, который будет поддерживать их работоспособность весь день. Вписать в него стоит как большие и важные задачи, так и мелочи.

Космический совет: будьте вежливыми с окружающими.

Скорпионы

Не советуем отправляться в путешествие или закатывать вечеринку – все пойдет далеко не по вашему сценарию. Вечер лучше провести за хорошим кино или книгой.

Космический совет: вы полны энергии и оптимизма, не потеряйте их.

Стрельцы

Самое то работать в команде – это принесет крутые результаты, да еще и поможет встретить интересных личностей. Так что это со всех сторон выгодная тактика.

Космический совет: есть шансы продвинуться по служебной лестнице.

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Козероги

Гороскоп советует не доверять всем без остатка – помните, что далеко не все люди могут поступить правильно. Не рискуйте лишний раз, не открывайте душу нараспашку.

Космический совет: день для активного отдыха и занятий спортом.

Водолеи

Сегодня резко будет непросто – тупики то и дело возникают на их пути, и придется приложить все свои силы, чтобы их обойти и двигаться дальше

Космический совет: начинается плодотворный этап.

Рыбы

Не советуем вспоминать о прошлом – оно будет тянуть вас назад, да еще и настроение может подпортить. Так что отбрасывайте подальше ностальгию и концентрируйтесь на планах на будущее. 

Космический совет: удача вот-вот повернется к вам лицом.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пяти знакам несказанно повезет в любви в 2024 году.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

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