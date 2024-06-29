«Раньше не выявлялась»: в Москве у донора обнаружили новую группу крови

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 68 0

Врач-трансфузиолог Жемчугин объяснил появления нового типа крови

«Раньше не выявлялась»: в Москве у донора обнаружили новую группу крови

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Человек и не подозревал о своей уникальности.

В Москве нашли человека с уникальным резус-фактором крови. Об этом рассказал врач-трансфузиолог Дмитрий Жемчугин изданию KP.RU.

Такой необычный случай выявили в Городской клинической больнице, когда молодой мужчина принял участие в донорской акции. Особенности его крови поразили врачей. Причем сам донор не подозревал об этом.

По словам Дмитрия Жемчугина, кровь прошла несколько этапов обследования. На первом результаты показали, что у мужчины вторая группа крови и отрицательный резус-фактор.

Но потом исследования выявили антиген D как положительный. При более тщательной проверке оказалось, что вариант антигена D у мужчины относится к очень редким формам.

«Причем он даже не зарегистрирован в номенклатуре международного научного общества переливания крови. И, возможно, эта разновидность антигена раньше не выявлялась», — рассказал специалист.

Чтобы точно подтвердить медицинскую находку, необходимо отправить кровь на исследования в другие российские центры, а потом на международный уровень. На это уйдут месяцы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что турецкие врачи разработали новый эффективный метод лечения рака легких.

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