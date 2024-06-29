Не фейк? Беременность Волочковой от Шаляпина заставила пойти певца на крайние меры

Балерина Анастасия Волочкова отличается рядом талантов. Самый яркий — вводить людей в ступор эксцентричными выходками.

Она систематически попадает в казусные ситуации и всегда охотно делится этим с фанатами. Звезду не смущает ничего.

Многие уличают ее в злоупотреблении спиртными напитками, но Анастасия уверенно заявляет, что не пьет, а просто творческая личность.

«Я живу на уровне ипостаси высоты творческого характера. Я на сцене живу. Хорошо, что-то про меня написали — этиловый спирт или что-то еще.

Мои золотые, идите <…>, просто вы сами займитесь своей жизнью. Вы моей жизнью живете, знаете почему? Потому что моя интересна», — резко высказалась Волочкова в одном из шоу на YouTube.

Личная жизнь Волочковой — отдельная тема для обсуждения. Ей всегда не везло с партнерами и счастливого брака у звезды так и не сложилось.

Она боготворила каждого избранника, называла их «настоящей любовью», но оставалась в пролете, виня всех вокруг, кроме себя.

Балерина ни разу не сказала, что отношения завершились по ее вине или инициативе. Она все время сетовала на судьбу.

Слухи о романе знаменитой балерины с певцом Прохором Шаляпиным ходят давно. Однако, прима нашла, чем удивить поклонников. Она заявила, что артист хочет троих детей, и они работают над зачатием.

А затем и вовсе заявила, что уже все получилось, и она беременна от певца. Скандально известные родители не стесняются ничего. Они открыто делятся интимными подробностями личной жизни и откровенными фото.

Неужели Волочкова обрела свое счастье, перевоспитав «любителя постарше» Шаляпина?

Романы примы

Анастасия весьма увлеченная натура, но вот только интересны ей оказываются мужчины, которые в итоге от нее откажутся. Она неоднократно состояла в романах, которые ничем хорошим не заканчивались.

Волочкова любительница статусных мужчин с хорошим заработком. На ее счету: несколько олигархов, голливудский актер, знаменитый певец российской эстрады.

Однако, иногда система примы дает сбой и в число ее мужчин входят люди не сопоставимые ей по статусу: банщик, мотоциклист и настройщик компьютеров. Видимо, с годами богатых воздыхателей стало слишком мало.

Одним из самых известных романов Волочковой можно назвать связь с олигархом Сулейманом Керимовым. Пара познакомилась в Большом театре, где работала балерина.

Все шло хорошо: дорогие подарки, красивые ухаживания и комплименты. Прима делилась одним фактором, который ее настораживал.

Она говорила, что Керимов неоднократно заявлял, что, если у них появится малыш, но танцовщица его чем-то расстроит, то он ее бросит, а наследника любыми способами заберет себе.

Когда Волочкова забеременела, она ушла от олигарха, не сказав ему об этом. Сулейману не понравилось то, что Анастасия его бросила, и он длительно преследовал ее. В результате звезда потеряла ребенка.

Заявляла Волочкова и об отношениях с голливудским актером Джимом Керри. По словам артистки, он приехал из Лос-Анджелеса с пересадкой в Лондоне в Москву, узнав, что она задействована в постановке «Жизель».

Однако роман между знаменитостями начался только спустя пять лет. Он оказался краткосрочный, но яркий. Пара не смогла преодолеть трудности отношений на расстоянии или покинуть свои страны для переезда на общую жилплощадь.

Единственную дочь Ариадну Волочкова родила от бизнесмена Игоря Вдовина. Они были вместе три года, из них лишь год в браке.

Известно, что Анастасия обеспечивала супруга, и он брал у нее в долг огромные суммы, которые в итоге пришлось забирать обратно через суды.

Последние годы запросы Анастасии в отношении избранников значительно снизились. Балерина несколько раз заводила отношения с непубличными, малообеспеченными мужчинами. Последним в ее списке стал банщик из Подмосковья.

Но вот, справедливость восторжествовала и на улице 48-летней примы вновь праздник. Она вновь со статусным мужчиной.

Волочкова без ума от Шаляпина

Новым избранником балерины стал певец Прохор Шаляпин. Они провели совместно ночь и не стали скрывать это от поклонников. Пара часто оказывается вдвоем далеко от публики и не стесняется делиться интимными подробностями.

«Прохор хочет троих детей. Попробуем, но я не обещаю», — написала Анастасия Волочкова в своем блоге в Сети.

Они приступили к выполнению плана в тот же вечер. После этого в профессиональных кругах появился слух, что Анастасия все же беременна и скоро Шаляпин станет папой.

Артист всегда отзывается о Волочковой положительно. Он отметил, что от всего шоу-биза их отличает доброта.

А как же бабушки?

Прохор Шаляпин известен своей падкостью на дам преклонного возраста. Певец всегда выбирает себе в партнерши пожилых женщин и не видит ничего плохого в том, что они его содержат. Он даже хвастается тем, какие предложения ему поступают.

«Я недавно пошел на Ваганьковское кладбище и меня окрутили женщины там. Такие, преклонных лет, они уже забыли, что они пришли на кладбище. Одна меня в Египет позвала, говорит, у меня машина шикарная, дом, меня уже этим не удивишь», — рассказывал Шаляпин в интервью с журналисткой Аленой Жигаловой.

Еще в 18 лет Прохор понял свои предпочтения. Тогда он состоял в любовной связи с Аллой Пеняевой. Их отношения особо не афишировались, но сам певец заявлял, что у них был официальный брак.

Достаточно громкой вышла его связь с Ларисой Копенкиной, которая старше Шаляпина на 28 лет. Они долго были вместе, но потом Прохор изменил возлюбленной с молодой пассией, потому она ушла от него.

Союзы со взрослыми женщинами у Прохора были неоднократно, но примечательно то, что в перерывах между ними всегда были ровесницы певца.

Сложилось ощущение, что на самом деле он не питает страсти ко взрослым дамам, а лишь находит себе банкоматы, а когда совсем устает от жизни с пенсионерками, хотя бы на время дает себе волю. Тем более, что за время союзов с бабушками, капитал он собрать себе успевает.

Детей в детский дом

Несмотря на всю романтичность, Шаляпин явно не отличается ответственностью.

После того как в Сети стали активно обсуждать их романтическую ночь и возможную беременность Волочковой, он заявил, что ребенка отдаст в приют.

«Если она забеременела, то родит ребенка. Сдадим его в детский дом, ему дадут однокомнатную квартиру. Потому что Москва сирот обеспечивает однокомнатными квартирами», — заявил Прохор Шаляпин.

Он также отметил, что будет приезжать к ребенку, чтобы тот мог сфотографироваться с известным папой и похвастаться этим.

Шаляпин не видит необходимости в совместном проживании, ведь так малыш научится быть самостоятельным и разбираться без помощи взрослых, тем более денег.

«Надо, чтобы ребенок самостоятельной жизнью жил. Я буду приезжать фотографироваться для соцсетей с Настей и этим ребенком. Ребенок будет счастлив, потому что у него такие замечательные и добрые родители», — сказал Прохор.

Певец явно не планирует продолжать свой род и пользуется Анастасией для ночных развлечений. Видимо, и в этот раз ей не повезло и семью балерина создать не сможет.

Шаляпин ранее уже скандально высказывался о теме деторождения. Он открыто заявил, что считает лучшим вариантом обзавестись детьми перед смертью, чтобы успеть нагуляться и не париться с ними. Положительной стороной для наследников он назвал наследство.

«Я хочу родить детей за пять минут до смерти, чтобы родил их и полетел к Богу. Ты нагулялся, имеешь финансовую возможность, ты уже ребенку можешь дать какое-то тепло.

Понимаешь, что ты на исходе дней, но ты можешь оставить имущество какое-то. Почему нет. Я хочу, чтобы дети были сытые, довольные, и я при этом нагулялся и дал им какого-то тепла», — рассказывал Шаляпин в интервью с журналисткой Аленой Жигаловой.