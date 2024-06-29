Есть оптимальная температура: как не заболеть под кондиционером этим летом

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 47 0

Эксперт Роспотребнадзора Лебедев: от вентилятора может быть воспаление мышц

Есть оптимальная температура: как не заболеть под кондиционером этим летом

Фото: www.globallookpress.com / Alex Hinds

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Самая частая причина простуды летом — перепад из жары в холод.

В Москву пришла 32-градусная жара, а значит, соблазн просидеть всю неделю под кондиционером высок, как никогда. Однако, как напоминает KP.RU, самая частая причина простуды летом — перепад из жары в холод.

Издание пообщалось с ведущем экспертом Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаилом Лебедевым, и он сказал, что есть более безопасный способ справиться с жарой — просто купить вентилятор. Он создает у людей ощущение прохлады, однако не меняет температуру воздуха.

Для того, чтобы не заболеть под кондиционером, нужно придерживаться нескольких правил. Во-первых, не уменьшать на пульте управления температуру ниже 22-25 градусов тепла.

Во-вторых, разница между уличной температурой и в помещении не должна быть больше, чем на 7-10 градусов. В-третьих, не надо «сидеть» под воздушным потоком, очень вредно, если он будет направлен на вас.

С использованием вентилятора есть тоже ряд правил. К примеру, прибор необходимо размещать напротив открытого окна, чтобы застоявшийся воздух вытеснялся из помещения, а свежий, наоборот, поступал.

Не следует также долгое время находиться в непосредственной близости от вентилятора под постоянной прямой струей воздуха. Результатом может стать миозит, или как в народе, воспаление мышц.

+28° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
85.75
0.79 92.42
1.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:49
Любовь, наркотики и СВО: подробности жизни звезды «Кадетства» Аристарха Венеса
21:29
Краснов обсудил с коллегой из Венесуэлы проблему международной преступности
21:06
В США сотрудница соцслужбы надругалась над 13-летним мальчиком
20:46
«Образ мальчишки»: стилист раскритиковал новый внешний вид Егора Крида
20:26
«Не очень хорошо выглядит»: пользователи сети сравнили Карла III и Байдена
20:06
Солнечный удар: основные симптомы и правила первой помощди

Сейчас читают

«Температура 38»: в детском лагере Магнитогорска произошло массовое отравление
«Умный человек заметит мысль»: Карина Кросс встала на защиту режиссеров
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2024»
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака