Есть оптимальная температура: как не заболеть под кондиционером этим летом

Самая частая причина простуды летом — перепад из жары в холод.

В Москву пришла 32-градусная жара, а значит, соблазн просидеть всю неделю под кондиционером высок, как никогда. Однако, как напоминает KP.RU, самая частая причина простуды летом — перепад из жары в холод.

Издание пообщалось с ведущем экспертом Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаилом Лебедевым, и он сказал, что есть более безопасный способ справиться с жарой — просто купить вентилятор. Он создает у людей ощущение прохлады, однако не меняет температуру воздуха.

Для того, чтобы не заболеть под кондиционером, нужно придерживаться нескольких правил. Во-первых, не уменьшать на пульте управления температуру ниже 22-25 градусов тепла.

Во-вторых, разница между уличной температурой и в помещении не должна быть больше, чем на 7-10 градусов. В-третьих, не надо «сидеть» под воздушным потоком, очень вредно, если он будет направлен на вас.

С использованием вентилятора есть тоже ряд правил. К примеру, прибор необходимо размещать напротив открытого окна, чтобы застоявшийся воздух вытеснялся из помещения, а свежий, наоборот, поступал.

Не следует также долгое время находиться в непосредственной близости от вентилятора под постоянной прямой струей воздуха. Результатом может стать миозит, или как в народе, воспаление мышц.