Женщина без возраста: 73-летняя Джейн Сеймур вывела в свет бойфренда

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 112 0

73-летняя актриса Джейн Сеймур появилась на церемонии с бойфрендом

Женщина без возраста: 73-летняя Джейн Сеймур вывела в свет бойфренда

Фото: www.globallookpress.com / Javier Rojas

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Актриса стала лауреатом журналистской премии.

73-летняя актриса Джейн Сеймур стала гостьей на церемонии вручения премии Southern California Journalism Awards, которая проходила в Лос-Анджелесе. На вечере ее сопровождал бойфренд, музыкант Джон Замбетти, отмечает Daily Mail.

Возлюбленному актрисе — 75 лет. Для церемонии он выбрал классический образ с черным смокингом и галстуком-бабочкой. Джейн Сеймур же блистала в элегантном белом платье с бантами на плечах, еще раз доказав всему миру, что, несмотря на свой возраст, она остается секс-символом нашего времени. К слову, актриса известна своей активной позицией относительно эйджизма, то есть дискриминации из-за возраста.

На Southern California Journalism Awards Сеймур была удостоена премии за благотворительную деятельность в рамках своего фонда Open Heart. 

Об отношениях Джейн Сеймур и Джона Замбетти стало известно в 2023 году. Как писали таблоиды, их познакомили друзья. Если Сеймур и Замбетти решат узаконить свои отношения, то для актрисы это будет уже пятый брак. 

Ранее 5-tv.ru писал, что 84-летняя Джейн Фонда сообщила о неутешительном диагнозе.

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