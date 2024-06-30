Звенья одной цепи: чем похожи атака на Севастополь и теракт в Дагестане

Ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за теракты в Дагестане — это настораживает следователей.

Всю неделю спасатели, в том числе водолазы, обследовали пляжи в Учкуевке и Любимовке на северной стороне Севастополя.

Они искали неразорвавшиеся суббоеприпасы после удара по пляжам в минувшее воскресенье. Снаряды размером с теннисный мяч, после подрыва разлетаются сотнями смертоносных осколков.

Севастополь ВСУ атаковали в районе полудня пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Четыре были перехвачены средствами ПВО, пятая взорвалась над пляжем, где было много отдыхающих. Четыре человека погибли, в том числе двое детей, более 150 человек получили ранения.

Уже на следующий день посла США в России, Лиз Трейси, вызвали в МИД, где с ней состоялся жесткий разговор. Вина США в гибели мирных жителей на пляже, не вызывает сомнений. Ракеты ATACMS наводятся на цель американскими специалистами на основе данных их же разведки.

В среду уже министр обороны США Ллойд Остин позвонил Андрею Белоусову в Москву. Пресс-служба беседу свела к скупой фразе «обменялись мнениями по ситуации на Украине».

Можно предположить, что американцы дежурно свалили всю ответственность на Киев, мол чего с них взять. Ведь еще в девяностые украинские националисты хвастались, что Крым будет украинским, либо безлюдным.

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Это привело к тому, что Крым при первой возможности ушел в родную гавань. Нынешние власти ушли недалеко, советник Зеленского, бывший участник переговорной группы Михаил Подоляк, не моргнув глазом объявил всех отдыхающих в Крыму оккупантами. Фактически оправдал удар по пляжу и гибель мирных жителей. Запомним и отметим, что выбор крымчан 2014 года был единственно верным.

Но едва ли, звонок из Пентагона в Москву был продиктован лишь желанием очистить совесть. Дело в том, что после удара по Севастополю, с американскими беспилотниками стали происходить странные вещи там, где они соприкасаются с российской авиацией.

Сначала огромный дрон разведчик Global Hawk, который кружил над Черным морем, едва доковылял до базы. Следом подобные воздушные инциденты произошли и в небе Сирии, где огромные дроны начали терять устойчивость после пролета рядом с ними наших самолетов. До слива топлива, как было в свое время с Reaper, дело не дошло, но в Пентагоне намеки поняли. На этой неделе ни одного их дрона не было в районе Крыма, а самолеты разведчики выходили на маршрут исключительно в сопровождении не менее двух истребителей.

В Министерстве обороны не рассчитывают ни на гуманизм ВСУ, ни на адекватность США. Министр Белоусов поручил Генеральному штабу внести предложения по оперативному реагированию на американские провокации.

Севастополь также сделал выводы из трагедии. Город возьмет за основу систему защиты, которую успешно применяет Белгород. Будет построено до 600 мобильных укрытий там, где нет капитальных бомбоубежищ, из них 300 на пляжах. Общественные места обеспечат аптечками. Все двери подъездов будут открываться централизованно по сигналу воздушной тревоги.

Якобы учения

США при этом, как мы видим, намерены и дальше усиливать эскалацию в Европе и Азии. На прошедшем в пятницу заседании Совета безопасности, наш президент отметил, что США во время учений разместили в Дании ракеты средней дальности, и завезли такие же на Филиппины, якобы тоже на учения.

«В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где, если это потребуется для обеспечения нашей безопасности, их размещать», — подчеркнул Владимир Путин.

Речь о баллистических ракетах с дальностью более 500, но менее 5 тысяч километров. Уже не тактические, как например «Искандер», но еще не межконтинентальные, как например «Сармат».

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сокращенно РСМД, был подписан Советским Союзом и США еще в 1987 году, причем счет был 1:2 не в пользу Союза. Но мы пошли на этот шаг обезопасив прежде всего Европу. Ведь радиус поражения в рамках европейского континента. Но в 2019 году Штаты в одностороннем порядке вышли из договора и вот мы видим, что уже занесли эту заразу в «европейский дом».

Звенья одной цепи?

Хочется ошибаться, но очень похоже, что атака на Севастополь была лишь звеном в цепи провокаций против нашей страны. Ведь в тот же день, в воскресенье, на которое выпал крупный православный праздник Троица, был совершено нападение террористов на Дагестан. Жертвами стали 22 человека: шестеро гражданских и 16 сотрудников правоохранительных органов.

Нападение в Дагестане было хорошо организовано. Сейчас в этом нет никаких сомнений. Террористы двумя группами одновременно напали на два крупнейших города республики: Дербент и Махачкалу.

Как позже выяснится, их база располагалась в селе Сергокала, которое как раз посередине между двумя городами. Атака началась в районе шести вечера в воскресенье. Рассчитывали на максимальное количество жертв среди прихожан во время вечерних служб, ведь объектами нападения стали православные церкви и синагоги.

В Дербенте террористы атаковали синагогу Келе-Нумаз и следом храм Покрова пресвятой Богородицы. Между зданиями всего 800 метров. Здесь были первые жертвы: охранник и настоятель храма отец Николай, служивший там более 40 лет. Позднее выяснится, что убийство этого священника для террористов было первостепенно.

Нападавших заблокировали в одном из зданий неподалеку от сквера с поющим фонтаном и ликвидировали.

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Предварительно здесь действовали два террориста. В Махачкале, столице республики — трое. Они также сначала отправились в синагогу на улице Ермошкина, там было пусто. Они подожгли здание, но встретили наряд ППС и завязалась перестрелка. Далее группа уже с боями прорывалась к Кафедральному собору Успения Пресвятой Богородицы. В том числе была перестрелка с полицией на крупном перекрестке улиц.

Посередине пути террористы добрались до собора, где оставалось порядка 40 прихожан, но благодаря охраннику Михаилу Вавилину, который задержал преступников, люди успели запереться внутри храма. После этого подтянулись службы антитеррора и неподалеку от собора на улице Комарова были ликвидированы двое нападавших. Третий забаррикадировался рядом с церковью и отстреливался, пока и его не уничтожили.

Ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность, что странно, обычно они хвастаются атаками. И еще одна странность, нападавшие не какие-то маргиналы, а напротив, по меркам республики люди обеспеченные: трое — члены семьи бывшего банкира, и уже бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова; еще один — боец ММА, мастер спорта по вольной борьбе. Что заставило их встать на путь террора? Могли ли их близкие не замечать изменения в поведении, радикализацию взглядов? Или замечали, но был покровитель? И кто отдал приказ о нападении? Об этом рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

«Ничего не говорил, просто подошел, выстрелил и ушел. Может быть, что-то про себя и говорил, кто его знает», — рассказала жена протоиерея Николая Котельникова Валентина Котельникова.

На отпевании священника весь день шел дождь. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, где он больше сорока лет служил, и где был жестоко убит террористами в праздник святой Троицы, не смогла вместить всех, кто хотел с ним проститься. Пришли и мусульмане, и иудеи. Отца Николая в городе хорошо знали, любили и уважали.

Повсюду следы от пуль, внутри только начали наводить порядок, устранять последствия чудовищного пожара. Цветы несли не только к храму, синагоге, которая на соседней улице, но и к памятнику, который ровно посередине между ними.

Символ дружбы трех религий христианства, иудаизма и ислама здесь, в Дербенте увековечен вот в таком памятнике, его установили пять лет назад. За одним столом пьют чай Раввин, Имам и православный священник, образ которого скульптор, ваял с протоиерея Николая Котельникова, жестоко убитого во время теракта.

Одновременно с православным храмом, боевики напали и на синагогу.

«Да, чуть раньше, к пяти часам, если бы это было к семи часам, здесь большая жертва была бы», — сообщил заместитель председателя еврейской общины города Дербента Давид Давыдов.

Жертвами кровавой бойни на улицах Дербента и Махачкалы стали шестнадцать сотрудников полиции и шестеро мирных жителей, десятки людей получили ранения.

«Это трагедия, трагическое событие. Это бандитизм, но никак это не связано с религией Ислам», — заявил председатель совета имамов Махачкалы Абдулла Ахалов.

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Террористы не скрывали лиц. Все члены одного клана Омаровых. В родном селении местные их боялись. Большая часть — это высокопоставленные чиновники и бизнесмены. Глава — Магомед Омаров возглавлял Сергокалинский район Дагестана, его роскошный дом брали штурмом. Самого главу семьи арестовали на десять суток и освободили от должности.

Братья Омаровы, те самые, которые принимали участие в террористическом акте, так и не успели достроить мечеть на окраине села Сергокала. Ее возводили специально на возвышенности.

Односельчане говорят, эту мечеть Омаровы строили, что говорится, для себя. Несколько лет назад братья требовали у муфтията Дагестана, чтобы в их селе, сменили Имама на боле радикального, но получили отказ. После старший сын Омарова, Осман, это он возглавлял банду, улетел в Турцию. По словам тех, кто его знал, вернулся он уже другим человеком.

В ходе спецоперации всех боевиков уничтожили. Сейчас за ликвидированных террористов извиняются их родственники.

Очевидцы трагедии говорят, бандиты были в бронежилетах и уверенно вели огонь.

То, что боевики прошли спецподготовку, уверены и представители силовых структур. На это указывает ряд характерных действий террористов: держали сектора обстрела, работали «двойками», знали, как быстро поджечь здания.

«Все было подготовлено по классике. Они же не с одного объекта на другой ездили, в одно и то же время были нападения на все объекты», — сообщил первый вице-президент международной ассоциации антитеррора «Альфа» Владимир Березовец.

Подготовка террористов — кто за этим стоит

Кто подготовил боевиков — выясняет следствие, пока все указывает в одну сторону света. Запад всегда открыто поддерживал бандитов из этого региона. Начали в девяностых. Радикалов называли борцами за независимость и даже героями, не жалели для них денег и оружия, а потом охотно предоставляли террористам убежище. Например, Ильяс Ахмадов в 1999 году организовал нападение на Дагестан, а спустя пять лет получил убежище в США. Или Хусейн Исханов — вместе с Масхадовым пытал и убивал российских солдат, а сейчас живет в Австрии и возглавляет культурный центр.

Самый известный — Ахмед Закаев*. По его приказу в 1996 году были похищены два православных священника. Их пытали, заставляли принять ислам. И все они вряд ли оставили старые привычки, но действуют уже по-новому: используют соцсети, чтобы разжигать ненависть. Например, погром аэропорта в Дагестане, экстремисты координировали через телеграмм-каналы, где были подробные инструкции, по которым провокаторы управляли толпой.

Один из таких каналов — «Утро Дагестана», его куратор — беглый российско-украинский политик Илья Понамарев**. Вот он с тем же Ахмедом Закаевым* в прямом эфире обсуждает, как они будут кроить карту «новой России».

«Они делают, действительно, ставку на разного рода телеграм-каналы, распространяют панические слухи, и местами у них получается, это антисемитская истерия», — рассказал исламовед, доктор исторических наук, заведующий лаборатории деструктологии Московского Государственного Лингвистического Университета Роман Силантьев.

«Это дела Запада. По сути, это наемники, которым платят. Посмотрите, это происходило 70 с лишним лет назад сразу после Второй мировой войны. Соединенные Штаты тогда тесно сотрудничали с бывшими нацистами из дивизии „Ваффен СС“ на Украине, и использовали их в качестве повстанцев, отчасти пытаясь атаковать и развязать бой с советскими войсками», — утверждает бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

Сейчас разведструктуры стран НАТО активно вербует сторонников радикального ислама, проводят обучение на специальных базах. Вот, например, Кэмп-Бондстил — самая закрытая американская база в Европе, под Сараево. Именно здесь готовили знаменитого террориста ИГИЛ*** Абу Абдуллу аль-Косово, который в 2017 пытался организовать теракт на футбольном матче Албания — Израиль. И вот ведь совпадение — в нескольких километрах от базы еще в 2003 году собирались на сходку 150 лидеров различных радикальных группировок, чтобы объявить джихад Европе, и ничего, никто их не арестовывал.

«Большие базы в большом объеме террористов это готовят США. Более точно — это Великобритания пытается в этом направлении сейчас работать и Франция. Почему это происходит и будет происходить? Потому что терроризм — это основное орудие Запада», — уверен подполковник запаса антитеррористической группы «Альфа» Андрей Попов.

«То, что на себя взял „Вилайят Кавказ“***, который был ликвидирован в 2016 году, говорит о том, что профилактическую работу нужно вести постоянно. Одну голову этой гидре отрубили, но не ее месте может возникнуть не одна, а несколько», — говорит Алексей Дудчак, политолог.

Иностранные спецслужбы не оставляют попыток разжечь «религиозную войну на Кавказе». Им второй фронт нужен для Украины, которая совершенно не оправдала надежд. И они вряд ли оставят свои попытки. Тот факт, что ни одна страна Запада не выразила соболезнования по поводу теракта, но много и почти восторженно рассказывала об этом в своих новостях, — уже говорит о многом.

Что писали о терактах на Западе

В западной прессе по старой традиции постарались смягчить акценты, называя нападавших gunmen. Это многозначное слово, дословно — «вооруженные люди». Еще можно перевести как «стрелки». И лишь в одном из значений «боевики».

Многозначность оставляет потребителей новостей в неопределенности. А может и не террористы это были вовсе, а какие-нибудь партизаны?

Почему-то за неделю мы так и не услышали осуждения теракта в Дагестане ни из одной демократической столицы? Все на что решились… вот Совбез ООН, где сейчас председательствует Южная Корея, выпустил заявление для прессы, в котором назвал атаку гнусной и трусливой.

А в Совбезе и США, и Франция с Британией, и вроде как они тоже сочувствуют, раз не оспорили заявление южнокорейского дипломата.

Но как-то это все невнятно. Чем хуже нам, тем лучше им. Это понятно. Но есть какой-то предел?

Британская Times пишет о планах беглых российских либералов во главе с экс-депутатом Ильей Пономаревым** представить на одобрение НАТО некий план по организации покушений и диверсий в России.

Пономарев** пытается добиться у Запада официального признания, он уже и ответственность за убийство Владлена Татарского взял на себя, и говорит, что спонсирует тех террористов, что заходили в Белгородскую и Курскую области.

На самом деле он служит ширмой для действий украинской военной разведки и, следовательно, западных спецслужб, вот типа — не мы все это делаем, а сами русские.

О чем говорит эта сходка и публикация тезисов ни где-нибудь, а в Times? О том, что эти методы пусть негласно, но разделяют. Понятно, что на саммит НАТО их и на порог не пустят, не того формата встреча. Но это сигнал Москве, мол мы готовы и на такие шаги в теории.

* — признан террористом-экстремистом

** — признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов

*** — террористическая организация, запрещенная в России