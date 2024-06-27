На дне Черного моря обнаружили суббоеприпасы после атаки на Севастополь

Специалисты обследовали уже половину запланированного района поиска.
Фото, видео: Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru
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Водолазы специализированного отряда МЧС России нашли суббоеприпасы в ходе обследования дна Черного моря после обстрела Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства в Telegram-канале.
«За сутки в воде обнаружено два суббоеприпаса, всего с начала поиска — три. Они будут уничтожены на месте при соблюдении мер безопасности», — говорится в сообщении.
В МЧС России уточнили, что к настоящему моменту обследована половина намеченного района поиска. На месте работают 19 специалистов группы подводного разминирования, а также задействованы три автомобиля и плавсредства.
Атака боевиков ВСУ на Севастополь
Боевики ВСУ атаковали Севастополь 23 июня. По данным Минобороны России, удар они нанесли американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боеприпасами. Причем четыре из них были сбиты силами ПВО, одна подорвалась осколочной частью в воздухе над городом.
По данным Минздрава, в результате атаки украинских боевиков на Севастополь ранения получили 153 человека, в том числе 27 детей. Как уточнял Развожаев, в этом происшествии погибли четыре человека — два ребенка и двое взрослых гражданских.
Следственный комитет России квалифицировал ракетную атаку армии Украины на Севастополь как террористический акт и возбудил уголовное дело по соответствующей статье. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) до особого распоряжения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что очевидец атаки на Севастополь рассказал о странных ранениях пострадавших, они не кровоточили. По словам военного врача, это усложняет первичную диагностику пациента.
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