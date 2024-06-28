Есть имя: Верховный суд Дагестана назвал организатора терактов

Верховный суд Дагестана подтвердил, что организатор терактов — сын Омарова
Фото: © РИА Новости
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Ранее стало известно, что этого человека ликвидировали.
Группу боевиков для теракта в Дагестане создал человек, чьи инициалы и фамилия совпадают с именем сына бывшего главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Дагестана.
По данным представителям правосудия, сообщник боевиков вступил «в созданную Омаровым О. М. группу».
«После этого участники преступной группы, объединенные едиными мотивами, стали готовиться к совершению на территории Республики Дагестан террористических актов», — сообщили в заявлении.
До этого источник агентства РИА Новости сообщал, что один из ликвидированных боевиков был сын Магомеда Омарова Осман.
Теракт в Дагестане
Вечером 23 июня вооруженные автоматами боевики одновременно атаковали два города в Дагестане. В Дербенте террористы открыли огонь по синагоге и православной церкви, в Махачкале — по одному из постов ДПС и церкви. В храмах после нападения начались пожары.
Правоохранители нейтрализовали пятерых боевиков. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд арестовал обвиняемого в причастности к теракту в Дагестане.
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