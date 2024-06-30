На Украине анонсировали кадровые перестановки в правительстве

В ближайшее время будут рассмотрены соответствующие вопросы.

В ближайшее время будут рассматриваться вопросы кадровых перестановок в правительстве Украины. Такое заявление сделал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Я убежден, что в ближайшее время Рада вернется к кадровым вопросам. Наша задача — заполнить правительство. Правительство должно профессионально работать, должны быть люди, отвечающие за свои сферы», — сказал он.

Стефанчук добавил, что на одном из ближайших заседаний Верховной рады, вероятно, будут рассматриваться соответствующие вопросы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент* Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.