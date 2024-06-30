Бои были жесткими: как сейчас выглядит Спорное в ДНР

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 051 0

Появились кадры взятого под контроль российскими войсками Спорного в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Населенный пункт перешел под полный контроль ВС РФ в результате успешных действий «Южной» группировки войск.

Эксклюзивное видео взятого под контроль российскими войсками населенного пункта Спорное в ДНР появились в распоряжении 5-tv.ru.

Кадры позволяют судить, что бои за небольшой поселок шли крайне ожесточенные — в Спорном не осталось ни одного целого здания.

Ранее в этот день стало известно, что подразделения «Южной» группировки российских войск в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Спорное в ДНР.

Военный эксперт Вадим Мингалев в комментарии 5-tv.ru заявил, что потеря Спорного станет трагедией для Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как населенный пункт имеет важнейшее стратегическое значение.

По словам эксперта, взятие Спорного открывает перед российскими войсками перспективы наступления на Северск и Славянск, а также полного окружения группировки противника к западу от Соледара и Артемовска (украинское название Бахмут).

Тема:
Спецоперация
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