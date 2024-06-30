Что делает нелегитимный президент страны, чтобы изобразить бурную деятельность, и как на это отвечают российские танки.

Киев на грядущем с 9 по 11 июля саммите альянса в Вашингтоне в НАТО не пригласят. Об этом проговорился Дэвид Кэмерон в разговоре с российскими пранкерами, позвонившими ему под видом Петра Порошенко.

«Приглашения не будет, потому что Америка его не поддержит. И вот, что я сказал президенту* Зеленскому: давайте попробуем подобрать наиболее правильные слова поддержки Украине. У нас не должно быть разногласий между НАТО и Украиной. Давайте сделаем все для „построения моста“ к ее членству», — пояснил Кэмерон.

Получается, Зеленскому заранее объяснили, что рассчитывать особо не на что, но он продолжает ломать комедию и имитирует бурную деятельность. Снял с должности высокопоставленного генерала, третьего в армейской иерархии ВСУ Юрия Содоля. Очень опытного, воевавшего на Донбассе с 2014 года. Причем без особых объяснений причин и положенных, как было, например, в случае с главкомом Залужным реверансов в виде пенсионной должности и раздачи орденов. Но после скандала в прессе, который дошел даже до Вашингтона — или это оттуда и был звон — на Содоля сейчас повесят все провалы ВСУ.

А назначенному на его пост генералу Гнатову поставили одну задачу: держаться любой ценой. По крайней мере до саммита НАТО в середине июля.

Держаться все сложнее

Сам Зеленский для поднятия боевого духа вроде бы даже съездил в Покровск на Донбассе. И это даже на Украине посчитали плохим знаком. Точно также Зеленский приезжал в Бахмут, который стал российским Артемовском через несколько месяцев, затем приезжал в Авдеевку, которая также вскоре пала под натиском наших штурмовиков. Теперь Покровск получил «черную метку» от Зеленского.

Хотя он, конечно, сильно торопится, до Покровска более 20 километров от ближайших российских позиций. Продвижение неторопливое, но неумолимое. Подробнее об этом рассказал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Мощные крупнокалиберные орудия и маневренные боевые машины пехоты. Цель — позиции ВСУ на правом берегу Днепра, опорные пункты, склады боеприпасов, техника противника!

«Целей очень много, работаем и в дневное, и в ночное время. Все работают, все знают свою работу, все выполняют ее четко», — сообщил командир орудия «Гиацинт-Б» с позывным «Леший».

Основная ударная роль на Херсонском направлении у танковых экипажей. Срывается с места. Сразу первое препятствие: пески, в которых можно увязнуть, но так проходит и отправляется на огневую позицию. Разведчики передают координаты цели: украинский укрепрайон сразу из нескольких зданий.

Большинство территорий на правом берегу уже под российским контролем. Сейчас задача закрепиться на всех островах в дельте Днепра

«Стрелковый бой, они боятся, они отходят. То есть лодки, когда подходят, группа их уже на воде начинает обстреливать для того, чтобы не допустить высадки на берег. В этом уже случае артиллерия помогает», — рассказал военнослужащий подразделения морской пехоты северного флота с позывным «Топаз».

Единственное, чем может ответить противник на этом участке, ударные БПЛА.

«Выпускают по любой цели, применяют очень активно. Танк, конечно, приоритетная цель, да. Сначала вылетает у них наблюдатель, ищет цель, а потом уже ФПВ-дроны прилетают», — утверждает командир танкового взвода подразделения ВДВ с позывным «Чип».

Наши операторы БПЛА работают на опережение и, вместе с танкистами и артиллеристами, прикрывают передовые отряды, которые сразу после продвижения устанавливают на уже занятых территориях огневые точки и наблюдательные пункты.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.