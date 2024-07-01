Десятки моделей смартфонов перестанут поддерживать WhatsApp*

Что делать владельцам этих телефонов?

В 2024 году на 47 моделях смартфонов перестанет поступать обновление мессенджера WhatsApp*. Об этом сообщает издание Gizchina.

Это коснется устройств, работающих на более ранних версиях операционных систем Apple и Google, чем iOS 12 и Android 5.0 соответственно. В список вошли модели от Samsung, Lenovo, Motorola, Huawei, Sony, LG, а также Apple.

Также обновить WhatsApp не смогут владельцы смартфонов от ZTE, Moto X, Wiko, THL, Archos и Faea.

Некоторые устройства в этом списке выпущены более семи лет назад. Их владельцам рекомендуют перейти на новую версию, чтобы продолжать безопасно использовать приложение.

При этом пользоваться мессенджером будет можно, но только без новых функций.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что помощника со встроенным искусственным интеллектом (ИИ) для ведения бизнеса планируют запустить в мессенджере WhatsApp.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны