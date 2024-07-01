Песков об отказе «Известиям» в аккредитации на саммит НАТО: «Ущемление прав СМИ»

О решении блока стало известно сегодня. Москва решительно осуждает такие дискриминационные действия.

Отказ журналистам «Известий» в аккредитации на саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне является ущемлением прав представителей средств массовой информации, блок проводит дискриминационную политику в отношении СМИ. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, это в ущемление прав представителей СМИ. Безусловно, это свидетельствует о том, что НАТО и соответствующие службы североатлантического альянса прибегают к дискриминационной политике в отношении СМИ по страновой принадлежности», — сказал он.

Такой шаг НАТО является недопустимым, продолжил Песков. Данное решение противоречит всем нормам и принципам информационной открытости и транспарентности. Официальный представитель Кремля при этом добавил, что Россия не ждет от НАТО ни того, ни другого. Москва решительно осуждает такие дискриминационные действия со стороны блока.

Саммит НАТО в Вашингтоне пройдет с 9 по 11 июля. Он будет посвящен 75-летию альянса. Однако 1 июля «Известия» получили уведомление от блока, в котором говорилось, что запрос издания на аккредитацию на саммит не может быть удовлетворен. Как в НАТО обосновали свое решение — читайте в нашем материале.

Прежде глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон проговорился российским пранкерам Вовану и Лексусу, что Киев не пригласят на этот саммит и в состав блока вообще. Дело в том, что сам Вашингтон не поддержит его присоединения. При этом же на ближайшем саммите традиционно выразят глубокую поддержку стремлению Незалежной в НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила отношения Украины и НАТО. В частности, дипломат заявила следующее: «Приглашали за стол, а оказались в меню».

Кроме того, Захарова уверена: Дэвид Кэмерон не просто так проговорился о НАТО и Украине. Со стороны бывшего премьера Великобритании это была хитрая комбинация, цель которой подкинуть тезис о том, что Незалежной в блоке не быть.