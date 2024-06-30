Сальдо: ВС РФ отбросили боевиков ВСУ с левобережья Херсонской области
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
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Бои сейчас идут на островах.
Вооруженные силы России отбросили украинских боевиков с левобережья Херсонской области. Бои сейчас идут на островах. Об этом заявил херсонский губернатор Владимир Сальдо в беседе с ТАСС.
«Бои переместились на острова, наша армия активизировала действия. Враг выброшен с левобережья», — сказал он.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские экипажи Т-72 продолжают занимать острова в дельте Днепра. Под контролем РФ уже значительная часть этой территории. Тем временем украинские дроны, которые пытаются атаковать в районе Днепра, терпят неудачу за неудачей.
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