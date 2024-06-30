ВС России освободили Спорное и Новоалександровку в ДНР
Российские силы улучшили положение по переднему краю.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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Российские силы освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Спорное, а также улучшили положение по переднему краю.
Также они нанесли на этом участке фронта поражение живой силе и технике противника, в результате чего ВСУ потеряли до 450-ти боевиков, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
А подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Новоалександровка, улучшив тем самым свое тактическое положение.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ отбросили боевиков ВСУ с левобережья Херсонской области.
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