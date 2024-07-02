«Идем в направлении прогресса»: введут ли в России шестидневную рабочую неделю

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Депутат Бессараб: в России никогда не будет шестидневной рабочей недели

«Идем в направлении прогресса»: введут ли в России шестидневную рабочую неделю

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Eisenhuth

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Депутаты задаются вопросом, есть ли объективная необходимость в увеличении рабочего времени для россиян.

В России никогда не введут шестидневную рабочую неделю, так как это противоречит Трудовому кодексу. Об этом изданию Lenta.ru заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Шестидневной рабочей недели у нас точно никогда не будет, и тут надо отдать должное нашему трудовому законодательству. Мы идем последовательно в направлении прогресса, и ни в коем случае не допускаем применения агрессивных мер. В Трудовом кодексе у нас также четко прописано, что ухудшение условий труда работающих граждан не допускается», — подчеркнула она.

Глава Минтруда Антон Котяков недавно выступил против введения в России шестидневной рабочей недели. По его словам, в нынешних условиях рекордно низкой безработицы в этом нет необходимости.

Кроме того, добавил министр, в трудовом законодательстве предусмотрена возможность работы в выходные и праздничные дни, если в этом есть необходимость и исключительно с обоюдного согласия работника и работодателя.

«Действующее трудовое законодательство достаточно гибкое. Оно позволяет сегодня работнику и работодателю формировать удобный график работы», — заключил Котюков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил сократить для женщин рабочую пятницу на два часа.

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