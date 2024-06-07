«Придется заплатить»: введут ли в России шестидневную рабочую неделю

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 47 0

Глава Минтруда Котяков выступил против введения шестидневной рабочей недели в РФ

«Придется заплатить»: введут ли в России шестидневную рабочую неделю

Фото: www.globallookpress.com / Russian State Duma

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Тема:
ПМЭФ 2024

Действительно ли россияне будут отдыхать всего один день?

Глава Минтруда Антон Котяков выступил против введения шестидневной рабочей недели в России. Об этом министр труда и социальной защиты заявил в интервью агентству РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Министра спросили, есть ли вероятность, что в России может быть установлена шестидневная рабочая неделя.

«Нет. Действующее трудовое законодательство достаточно гибкое. Оно позволяет сегодня работнику и работодателю формировать удобный график работы», — сказал министр в беседе с агентством.

Он также отметил, что в нынешних условиях рекордно низкой безработицы в этом нет необходимости. Помимо этого, исключительно при обоюдном согласии двух сторон предусмотрена возможность работы в выходные и праздничные дни. Костяков также добавил, что в трудовом законодательстве России предусмотрена повышенная оплата труда при переработках.

Министр подчеркнул, что в случае шестидневки работодатель понимает, что работу сверх нормы «придется заплатить».

Ранее 5-tv.ru писал, что 31 декабря могут сделать официальным выходным днем.

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