В Госдуме предложили сократить рабочую пятницу для женщин

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 56 0

Вице-спикер Чернышов предложил сократить рабочую пятницу для женщин на два часа

В Госдуме предложили сократить рабочую пятницу для женщин

Фото: Ковалев Петр / ТАСС

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Около 49% рабочей силы — женщины, которые также продолжают заниматься домашними делами.

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов направил запрос министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову с предложением сократить для женщин рабочую пятницу на два часа. Документ оказался в распоряжении агентства РИА Новости.

«Прошу вас рассмотреть инициативу об установлении сокращенной на два часа рабочей пятницы для женщин с сохранением средней зарплаты», — обратился Чернышов.

Он отметил, что женщины составляют около 49% рабочей силы в стране, что является одним из самых высоких показателей в мире. Кроме того, по сравнению с 2022 годом в России увеличились рабочие часы: у мужчин неделя выросла всего на четыре минуты, у женщин же — на 27.

«Женский труд остается недостаточно видимым для экономики, потому что во многом находится за рамками рыночных отношений», — объяснил вице-спикер Госдумы.

По его словам, помимо работы женщины продолжают заниматься домашними делами, что часто занимает около шести часов в день. Принятие инициативы позволит дамам более полноценно отдыхать и проводить больше времени с семьей.

Предложение о сокращенной пятнице планируется ввести для госслужащих и бюджетной сферы в обязательном порядке, для частных компаний же мера будет носить рекомендательный характер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме обсудили совершенствование налогового законодательства.

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