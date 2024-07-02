Многие вирусные инфекции и язва роговицы: чем опасен синдром сухого глаза

По каким признакам можно заподозрить данное отклонение?

Синдром сухого глаза может спровоцировать серьезные осложнения, предупредила в беседе с изданием aif.ru врач-офтальмолог Светлана Демидова. Эксперт рассказала, как заподозрить у себя этот недуг.

Среди основных симптомов сухого глаза — зуд и жжение, покраснение глаз, ощущение, будто внутрь что-то попало, повышенная чувствительность к свету и проблемы со зрением. Чтобы избавиться от этих симптомов, врач может назначить глазные капли, имитирующие естественную слезную жидкость. Для более длительного увлажнения чаще рекомендуют специальные гели и мази, которые применяются на ночь. В отдельных случаях врач может порекомендовать противовоспалительные препараты или препараты для стимуляции выработки слез, или процедуры закрытия слезных точек.

Если же вовремя не начать лечение, есть риск возникновения бактериальных и вирусных инфекций, а постоянное трение и раздражение способствуют появлению микроповреждений роговицы, в наиболее тяжелых случаях может развиться ее язва.

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