Прибыль российских компаний выросла на четверть

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 19 0

Показатели за 2023 год демонстрируют успех российской экономики на фоне западных санкций.

Прибыль российских компаний выросла на четверть

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Прибыль российских компаний в 2023 году выросла на 23% по сравнению с 2022-м. Доход увеличился до 38,2 триллиона рублей, узнали «Известия».

Доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков ВШЭ Андрей Столяров отметил, что такие показатели демонстрируют успех российской экономики и ее стабильности вопреки санкциям Запада.

Согласно прогнозам экспертов, в 2024 году ситуация будет еще лучше. Россия наладила логистику, товарооборот со странами-участницами ШОС и БРИКС становится выше. А это значит, что можно ожидать еще большую выручку и прибыль.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ковальчук рассказал о росте реальных доходов населения.

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