«Уверенный»: Ковальчук рассказал о росте реальных доходов населения

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В Госдуме рассмотрели проект закона об исполнении федерального бюджета

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Глава Минфина и председатель Счетной палаты сегодня выступили перед депутатами.

Российская экономика, несмотря на санкции, демонстрирует хорошие результаты. Один из главных показателей — это рост реальных доходов населения — плюс 6% в прошлом году. Эти цифры озвучили в Госдуме во время рассмотрения проекта закона об исполнении федерального бюджета.

Перед депутатами выступили глава Минфина Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Борис Ковальчук.

«В реальном секторе экономики отмечался уверенный рост промышленности на 3,5%, обрабатывающих, производных — на 7,5%, и строительство — на 7,9%. Также рекордный рост инвестиций в основной капитал на уровне 9,8%. В то же время, обращаю внимание, что ввиду ужесточения денежно-кредитной политики существенно выросли процентные ставки по кредитам для бизнеса, что, в свою очередь, осложняет работу предпринимателей в области развития тех или иных компонентов, не связанных с субсидированием из бюджета процентных ставок», — рассказал Борис Ковальчук.

«В 2023 году мы исполнили бюджет лучше, чем в последние годы. Показатели исполнения — 98,1%. Это существенно превышает уровень исполнения предыдущих лет», — прокомментировал Антон Силуанов.

Кроме того, Борис Ковальчук уточнил, что в ходе проверок Счетной Палаты удалось устранить нарушения бюджета почти на 900 миллиардов рублей.

 

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