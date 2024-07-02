Стреляет в уши, ноет горло: почему летом часто возникает ангина или отит

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 28 0

Доктор медицинских наук Добрецов: отит возникает из-за купания в грязной воде

Стреляет в уши, ноет горло: почему летом часто возникает ангина или отит

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Какие симптомы возникают у заболевших?

Летом риски подхватить ЛОР-заболевания так же высоки, как и в любое время года. Что может спровоцировать недуги, рассказал доктор медицинских наук Константин Добрецов в беседе с изданием aif.ru.

«Для ЛОР-заболеваний характерна сезонность, при этом пик заболеваемости отмечается осенью и весной. Но есть патологии, которые чаще встречаются летом — это острый тонзиллит (или ангина) и острый наружный отит», — отметил специалист.

По его словам, главные симптомы ангины — это дискомфорт в горле, высокая температура, головная боль, ломота в мышцах и суставах, а также слабость и сонливость.

Что касается заболеваний ушей, они часто появляются из-за купания в водоемах с загрязненной или стоячей водой. Подхватить инфекцию могут даже люди с крепким иммунитетом. Также навредить может привычка использовать ватные палочки.

Во время отита у человека появляется боль в ухе, которая отдает в область глаз, зубов и горла. Возникают отеки, а температура увеличивается до 38-39 градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что синдром сухого глаза может спровоцировать серьезные осложнения.

+29° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
87.99
0.69 93.70
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:34
«Аж уши заложило»: подробности взрыва на крыше автобуса в Москве
20:14
Минобороны: конфискованное у россиян оружие будут отправлять на СВО
20:00
Тело бьет тревогу: раскрыт редкий симптом рака груди
19:45
Градус напряжения: Германия не станет выплачивать репарации Польше
19:30
«Заигралась в брошенку»: Алсу затравили после ее публичных разборок с Решетовой
19:16
Стреляет в уши, ноет горло: почему летом часто возникает ангина или отит

Сейчас читают

Польского экс-дипломата, обвинившего украинцев в геноциде поляков, довели до нищеты
«Теперь Макрон даже не хромая утка, а безногая»: как президент Франции с треском проигрывает правым
Решетова ответила на обвинения Алсу в связи с ее мужем
Повар раскрыл легендарный рецепт советской окрошки

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака