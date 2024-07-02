Стреляет в уши, ноет горло: почему летом часто возникает ангина или отит

Доктор медицинских наук Добрецов: отит возникает из-за купания в грязной воде
Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger
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Какие симптомы возникают у заболевших?
Летом риски подхватить ЛОР-заболевания так же высоки, как и в любое время года. Что может спровоцировать недуги, рассказал доктор медицинских наук Константин Добрецов в беседе с изданием aif.ru.
«Для ЛОР-заболеваний характерна сезонность, при этом пик заболеваемости отмечается осенью и весной. Но есть патологии, которые чаще встречаются летом — это острый тонзиллит (или ангина) и острый наружный отит», — отметил специалист.
По его словам, главные симптомы ангины — это дискомфорт в горле, высокая температура, головная боль, ломота в мышцах и суставах, а также слабость и сонливость.
Что касается заболеваний ушей, они часто появляются из-за купания в водоемах с загрязненной или стоячей водой. Подхватить инфекцию могут даже люди с крепким иммунитетом. Также навредить может привычка использовать ватные палочки.
Во время отита у человека появляется боль в ухе, которая отдает в область глаз, зубов и горла. Возникают отеки, а температура увеличивается до 38-39 градусов.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что синдром сухого глаза может спровоцировать серьезные осложнения.
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