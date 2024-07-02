Тело бьет тревогу: раскрыт редкий симптом рака груди

Странные ощущения могут проявиться даже в области ключицы.

О раке молочных желез свидетельствуют не только уплотнения, но и ярко выраженные вены, которые могут располагаться не только в области груди, но и в районе ключицы. Об этом рассказала NEWS.ru преподаватель медфака Госуниверситета просвещения, акушер-гинеколог Елена Близнюк.

«Очень редкий симптом рака — сильнее, чем обычно выраженные вены на коже груди или в районе ключицы. Они могут указывать на наличие и развитие злокачественной опухоли», — отметила специалист.

Это крайне редкий симптом злокачественной опухоли, но все же он имеет место быть. Также нельзя не реагировать на появления болезненных ощущений в области груди, на изменения формы или размера одной из молочных желез.

Ранее 5-tv.ru рассказал историю женщины, которая более пяти лет борется с раком. Россиянка не падает духом даже при минимальных шансах на выздоровление и служит для многих примером.