Россиянка не падает духом даже при минимальных шансах на выздоровление.

Ольга Гомзякова — обычная жительница Иркутска. Семь лет назад она нащупала у себя странную шишку, а спустя год узнала о страшном диагнозе. О ее тяжелой и долгой борьбе за жизнь рассказало издание KP.RU.

Как рассказывает сама женщина, в конце 2017 года она нащупала в груди странную шишку. Ольга списала это на последствия грудного вскармливания — ее младшей дочери тогда только исполнялось два года, однако к врачу все-таки обратилась.

Специалист успокоил пациентку — опухоль доброкачественная, повторный осмотр через год. Однако, на повторном приеме уже в 2019 году Ольгу ждали шокирующие новости — опухоль оказалась раком молочной железы на второй стадии.

С тех пор в жизни женщины начались сплошные испытания: химиотерапия, потеря волос, слабость и тошнота. Благо, что на протяжении всего этого времени ее поддерживали родные и близкие. Как вспоминает Ольга, даже маленькая дочь участвовала — «лечила» ее морсом и водой с лимоном.

В периоды ремиссии женщина старалась радовать семью, проводить с близкими как можно больше времени, готовить их любимые блюда.

К сожалению, не от всех людей семья получала только поддержку.

«Нашлись „добрые“ люди, которые посвятили моего сына, чем больна мама. В школе одна из родительниц спросила у него: „А ты знаешь, сколько твоей маме осталось?“. Ребенок моментально закрылся в себе. Понадобилось время, чтобы объяснить — с мамой все будет хорошо», — вспоминает Ольга.

После этого случая сын даже решил побрить голову в солидарность с болеющей мамой.

Со временем, когда врачи поняли, что химиотерапия не помогает, а опухоль лишь продолжает расти, было принято решение проводить операцию по удалению. Женщина не смогла спасти пораженную грудь, однако и это не было концом ее мучений.

После краткого затишья, болезнь вновь дала о себе знать — как оказалось, метастазы проникли в легкие и кости Ольги, вызвав рецидив.

Поначалу пациентка не верила в спасение, однако на место депрессии пришла решительность. Женщина пошла по лучшим врачам, получила назначения на новые препараты. Лечение обходится очень дорого, однако в жизни Ольги замаячила надежда.

Сегодня она борется уже с онкологией четвертой стадии, однако сдаваться не планирует. Более того — теперь она морально помогает и другим женщинам, которые оказались в такой плачевной ситуации. На своих страницах в соцсетях Ольга делится советами и мотивацией, а также приглашает в специальный чат, где пациентки с онкологией общаются и поддерживают друг друга.

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