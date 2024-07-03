Время летит: Тимати рассказал, из-за кого он покинул сцену

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 16 0

Тимати заявил об уходе со сцены из-за дочери

Время летит: Тимати рассказал, из-за кого он покинул сцену

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Артист боялся не успеть за быстро меняющимися трендами, но не это стало основной причиной для того, чтобы уйти в тень.

Семь лет назад рэпер Тимати (Настоящее имя — Тимур Юнусов — Прим. ред.) дал свой последний большой концерт, который состоялся в «Олимпийском». Тогда у него было две причины поставить карьеру на паузу. Об этом артист рассказал в своем личном блоге.

Первое — он понял, что ему придется гнаться за трендами, чтобы оставаться на одном уровне с молодыми артистами. Вторая причина более весомая. Оказалось, все дело в дочке Алисе.

«Я понял, что моей любимой дочке пять лет, а отец всегда в студии или на гастролях. А время летит, и она уже больше маленькой никогда не будет, запомнив папу только где-то там на сцене и в телевизоре, а не как папу, который учил ее серфингу и был на всех отчетных концертах, праздниках или просто гулял с ней в парке», — написал Тимати.

Также Тимати всего достиг в индустрии за 25 лет. Это тоже стало причиной ухода. А остаться в шоу-бизнесе, по мнению артиста, означало лишь одно — стать скуфом (неухоженным мужчиной средних лет. — Прим. ред.).

«Нужно либо оставаться в этой петле до старости и всегда опираться на профильную профессию, понимая издержки временной актуальности, вечно бежать куда-то за трендом, стараясь быть молодым, и в итоге соскуфиться, либо сломать свою систему и пройти большую внутреннюю трансформацию, чтобы поменять кардинально все в своей жизни», — рассказал Тимати.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тимати предложили сделать ДНК-тест на отцовство после слухов о Решетовой.

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