«Бабушка права»: Тимати предложили сделать ДНК-тест на отцовство после слухов о Решетовой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 79 0

Тимати предложили сделать ДНК-тест после слухов о Решетовой

«Бабушка права»: Тимати предложили сделать ДНК-тест на отцовство после слухов о Решетовой

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Развод в семье Алсу и бизнесмена Яна Абрамова коснулся и рэпера, а также его близких.

В обсуждение развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова оказался втянут и рэпер Тимати. После вскрывшейся правды, что в расставании знаменитостей виновата модель Анастасия Решетова, бывшая музыканта, семье артиста посоветовали сделать ДНК-тест и узнать, правда ли он является биологическим отцом сыну Ратмиру.

О разводе Алсу и Абрамова стало известно в мае. Певица не называла причин расставания, но чуть позже стало известно, что их брак разрушила связь мужа с Решетовой. Модель Алсу назвала «девушкой с низким социальным статусом».

Тут же на Решетову полилась грязь. Ее стали называть разлучницей. Она сама в ответ утверждала, что женатые мужчины для нее табу. Но в это оправдание мало кто поверил. Чтобы еще больше затравить Решетову, к скандалу фанаты подключили Тимати и его семью. Ведь рэпер когда-то был в отношениях с моделью, и у них есть общий сын.

иваФанаты Тимати засомневались, что Ратмир является его сыном.Instagram* / timatiofficial

Поклонники артиста сначала потребовали от него и его мамы Симоны хоть как-то прокомментировать вскрывшуюся правду о Решетовой, потом признались — не зря мама Тимати была против его связи с Решетовой, а дальше и вовсе посоветовали семье сделать ДНК-тест. Интернет-пользователи засомневались, что Ратмир действительно может быть кровным сыном Тимати. Ведь если Решетова сейчас позволяла себе связь с женатым мужчиной, не исключено, что и в прошлом вела себя также.

«Лучше держите ребенка подальше от мамы и ее грязи, не отмоется потом»;

«Эх, Симона, как Вы были правы о Решетовой, забираю свои слова обратно. Вы адекват!»;

«Иметь маму-разлучницу — это не очень круто»;

«Бабушка Симона, почему Тимати на ДНК-тест не намекнете? Сноха каким жуликом оказалась. ''Кормилица-хулиганка'' могла кем-то попутно еще эксплуатироваться», — завалили семью Тимати комментариями в сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую еще одну семью разбила модель Анастасия Решетова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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