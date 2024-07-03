«Это риски»: чем опасно употребление шашлыка в жару

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Диетолог Соломатина: употребление мяса в жару может привести к онкологии

«Это риски»: чем опасно употребление шашлыка в жару

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Употребление шашлыка в жару может привести к печальным последствиям вплоть до возникновения онкологии. Об этом в беседе с изданием URA.RU рассказала диетолог Елена Соломатина.

Дело в том, что в это время пищеварение человека замедляется. И мясо, попадая сначала в желудок, а потом в кишечник, будет перевариваться дольше обычного. Особенно это касается тяжелого красного мяса.

«Это риск образования онкологии, поэтому клетчатка помогает быстрее продвинуться и освободить от еды», — отметила специалист.

Чтобы избежать проблем, Соломатина советует добавить к шашлыку сырые овощи, клетчатка которых поможет переварить тяжелое мясо. Также можно использовать их в качестве гарнира и, например, запечь. Порции при этом должны быть маленькие, чтобы не перегружать организм, который в жару и так тратит все силы на охлаждение.

Кроме того, важно помнить о достаточном количестве воды и движении, хотя бы недолгой прогулке.

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