В России снизились цены на свинину

Оптовая цена туши свинины в центральной части России с 12 мая снизилась на 12% и составила 181 рубль за один килограмм. Окорока подешевели на 7,7% — их можно купить за 260 рублей за килограмм. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Как пояснил гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев, свинина подешевела по причине увеличения роста предложения на рынке. Кроме того, в конце весны — начале лета россияне стали больше покупать овощей и фруктов, то есть интерес сместился в другую сторону. Это также могло повлиять на стоимость свинины.

Также стало известно, что за первое полугодие в России произвели около трех миллионов тонн свинины, что на 5,8% больше, чем в прошлом году.

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