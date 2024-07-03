Проклинают подчиненные? Почему у начальников чаще болят зубы

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 5 0

Начальники чаще сталкиваются с болью в зубах из-за стресса

Проклинают подчиненные? Почему у начальников чаще болят зубы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Если запустить ситуацию, то можно лишиться красивой улыбки.

Проблемы с зубами могут возникать по разным причинам, но у людей, которые занимают руководящие должности они возникают чаще. О том, почему так происходит, изданию aif.ru рассказала врач-стоматолог Виктория Шелудкова.

Оказалось, что во всем виноват стресс. Он нарушает работу практически всех внутренних органов и систем, в том числе в челюстно-лицевой области.

Начальники чаще испытывают негативные эмоции, а это приводит к выработке кортизола — гормона стресса. Об этом стало известно ученым из Техасского Университета в США.

Если проблема с зубами возникает именно из-за стресса, то сначала у человека начинают краснеть десны, потом появляется неприятный запах изо рта, дальше идет убыль десны. Чувствительные зоны в челюсти оголяются и это приводит к соответствующим реакциям на горячее, холодное и кислое. Если запустить ситуацию, то можно потерять все зубы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стоматолог рассказал, можно ли заразиться кариесом.

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