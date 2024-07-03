На высшем уровне: Путин провел в Астане ряд двусторонних встреч

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Путин провел на полях саммита ШОС в Астане ряд двусторонних встреч

Фото, видео: 5-tv.ru

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Российский лидер уже пообщался с коллегами из Монголии и Азербайджана.

Товарооборот между Россией и Монголией показывает уверенный рост. Об этом Владимир Путин сказал во время двусторонней встречи с лидером Монголии. Переговоры проходят на полях саммита ШОС в Астане.

По словам российского президента, помимо укрепления экономических связей и торговли, еще одним приоритетным направлением сотрудничества стала энергетика.

Положительную динамику демонстрирует и сотрудничество России с Азербайджаном. Об этом Владимир Путин говорил во время двусторонней встречи с Ильхамом Алиевым. Российский лидер отметил заметный рост товарооборота. Обсудили также будущие перспективные проекты.

На полях саммита в Астане Владимир Путин проведет двусторонние встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, а также коллегами из Пакистана, Турции и Казахстана. Официальная программа саммита Шанхайской Организации Сотрудничества стартует завтра. В частности, подведут промежуточные итоги деятельности ШОС, а также наметят траекторию будущей работы — это дальнейшее расширение и укрепление организации, а также наращивание культурных и политических связей.

Шанхайская организация сотрудничества — объединение государств, общая численность населения которых составляет около 3,5 миллиардов человек. Официальные члены ШОС — Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Ожидается, что на саммите в Астане Белоруссия станет десятым членом организации. Пока страна имеет статус наблюдателя наряду с Монголией и Афганистаном. Кроме того, 14 стран являются партнерами по диалогу ШОС.

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