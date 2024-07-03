В Алжире умер чрезвычайный посол РФ Валерьян Шуваев

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Алжирской Народной Демократической Республике Валерьян Шуваев умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ со ссылкой на департамент Ближнего Востока и Северной Африки.

«3 июля 2024 года в Алжире скоропостижно скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике Шуваев Валерьян Владимирович», — говорится в сообщении.

Шуваев родился 16 марта 1955 года в Барнауле. В 1977-м он окончил МГИМО Министерства иностранных дел СССР, после посвятил жизнь дипломатической службе на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

При жизни Шуваев был удостоен ордена Мужества и отмечен благодарственным письмом президента РФ, а также званием «Почетный работник МИД России». Валерьян Владимирович — блестящий профессионал, эрудит и великолепный дипломат-арабист, а также настоящий товарищ, друг и наставник, добавили в ведомстве.

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