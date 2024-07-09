🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 9 июля, представители зодиакального круга столкнутся с неожиданными событиями. Все будет идти своим чередом, но будет ощущение, что что-то идет не так. Однако беспокоиться не стоит. Такие знаки указывают на поддержку Вселенной.
♈ Овны
Неформальное общение — ключик к вашему будущему, который откроет любые двери. Так что шутите, рассказывайте забавные истории и обязательно дарите комплименты — собеседники оценят это.
Космический совет: сегодня вам стоит сосредоточиться на работе.
♉ Тельцы
Карьера станет крепче бетонной стены, если вы будете заинтересованы во всем, а еще возьмете на себя дополнительную нагрузку. Но берите по силам, чтобы не разочаровать людей.
Космический совет: проведите день в кругу близких.
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♊ Близнецы
Не день, а скукота. Бытовые проблемы и хлопоты не дают развернуться и превращать свои идеи в жизнь. Постарайтесь расправиться быстрее с неинтересными делами, чтобы взяться за то, о чем вы думали последние дни.
Космический совет: обратите внимание на финансовые дела.
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♋ Раки
Старые проблемы тянутся за вами так долго, что вы забыли, как жить без них. И сегодня нужно дать им отпор — завершите проекты и задачи, порвите отношения с ненужными людьми.
Космический совет: сегодня отличный день для отдыха и релаксации.
♌ Львы
Обалденный день, чтобы отдохнуть и весело, и активно. А если это не ваш вариант — проведите эти сутки так, как душа желает. Мысли будут, конечно, против веселья, и нужно отгонять их, чтобы они не испортили ваше крутое настроение.
Космический совет: займитесь благотворительностью.
♍ Девы
Не стоит заниматься чем-то творческим — как ни крути, сейчас у вас это не будет получаться. Лучше выберите отдых без хобби.
Космический совет: сосредоточьтесь на своих хобби и увлечениях.
♎ Весы
Активный день, когда нельзя сидеть на одном месте. Ваша инициативность отпечатается и на карьере, и на личных отношениях. Поэтому взваливайте на себя больше ответственности, а звезды помогут справиться с этим грузом.
Космический совет: постарайтесь сегодня меньше говорить и больше слушать.
♏ Скорпионы
Бытовуха может испортить этот день. Постарайтесь справиться с домашними делами утром, чтобы днем бодро и быстро решать насущные задачи.
Космический совет: уделите время самообразованию.
♐ Стрельцы
Побеждать сегодня будет сложнее, чем обычно — конкуренты будут слишком сильными, а обстоятельства — злыми. Дружелюбие и общительность в этот день помогут добиться своего.
Космический совет: сегодня день для планирования и стратегического мышления.
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♑ Козероги
Держитесь подальше от негативных людей — они украдут вашу удачу и хорошее настроение. А вот работать сейчас не стоит — звезды прописывают вам веселье и отдых на полную катушку.
Космический совет: проведите день на свежем воздухе.
♒ Водолеи
Придется ютиться в рамках, соблюдать правила игры — только так вы сможете провести этот день без проблем и неприятностей. С другой стороны, это отличный шанс спланировать будущее до мельчайших деталей.
Космический совет: посвятите время своему внутреннему миру.
♊ Рыбы
Если вы хорошенько все визуализируйте, то обязательно исполните свои замыслы. А вот лезть лишний раз в кошелек звезды не советуют — можно серьезно потратиться.
Космический совет: сегодня отличный день для новых начинаний.
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