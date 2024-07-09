🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 7 168 0

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 9 июля, представители зодиакального круга столкнутся с неожиданными событиями. Все будет идти своим чередом, но будет ощущение, что что-то идет не так. Однако беспокоиться не стоит. Такие знаки указывают на поддержку Вселенной.

♈ Овны

Неформальное общение — ключик к вашему будущему, который откроет любые двери. Так что шутите, рассказывайте забавные истории и обязательно дарите комплименты — собеседники оценят это.

Космический совет: сегодня вам стоит сосредоточиться на работе.

Тельцы

Карьера станет крепче бетонной стены, если вы будете заинтересованы во всем, а еще возьмете на себя дополнительную нагрузку. Но берите по силам, чтобы не разочаровать людей.

Космический совет: проведите день в кругу близких.

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Близнецы

Не день, а скукота. Бытовые проблемы и хлопоты не дают развернуться и превращать свои идеи в жизнь. Постарайтесь расправиться быстрее с неинтересными делами, чтобы взяться за то, о чем вы думали последние дни.

Космический совет: обратите внимание на финансовые дела.

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Раки

Старые проблемы тянутся за вами так долго, что вы забыли, как жить без них. И сегодня нужно дать им отпор — завершите проекты и задачи, порвите отношения с ненужными людьми.

Космический совет: сегодня отличный день для отдыха и релаксации.

Львы

Обалденный день, чтобы отдохнуть и весело, и активно. А если это не ваш вариант — проведите эти сутки так, как душа желает. Мысли будут, конечно, против веселья, и нужно отгонять их, чтобы они не испортили ваше крутое настроение.

Космический совет: займитесь благотворительностью.

Девы

Не стоит заниматься чем-то творческим — как ни крути, сейчас у вас это не будет получаться. Лучше выберите отдых без хобби.

Космический совет: сосредоточьтесь на своих хобби и увлечениях.

Весы

Активный день, когда нельзя сидеть на одном месте. Ваша инициативность отпечатается и на карьере, и на личных отношениях. Поэтому взваливайте на себя больше ответственности, а звезды помогут справиться с этим грузом.

Космический совет: постарайтесь сегодня меньше говорить и больше слушать.

Скорпионы

Бытовуха может испортить этот день. Постарайтесь справиться с домашними делами утром, чтобы днем бодро и быстро решать насущные задачи.

Космический совет: уделите время самообразованию.

Стрельцы

Побеждать сегодня будет сложнее, чем обычно — конкуренты будут слишком сильными, а обстоятельства — злыми. Дружелюбие и общительность в этот день помогут добиться своего.

Космический совет: сегодня день для планирования и стратегического мышления.

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Козероги

Держитесь подальше от негативных людей — они украдут вашу удачу и хорошее настроение. А вот работать сейчас не стоит — звезды прописывают вам веселье и отдых на полную катушку.

Космический совет: проведите день на свежем воздухе.

Водолеи

Придется ютиться в рамках, соблюдать правила игры — только так вы сможете провести этот день без проблем и неприятностей. С другой стороны, это отличный шанс спланировать будущее до мельчайших деталей.

Космический совет: посвятите время своему внутреннему миру.

Рыбы

Если вы хорошенько все визуализируйте, то обязательно исполните свои замыслы. А вот лезть лишний раз в кошелек звезды не советуют — можно серьезно потратиться.

Космический совет: сегодня отличный день для новых начинаний.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

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