От истории к современности: в Москве открывается проект «Код города»

Идейный вдохновитель и организатор Юлия Музыкантская рассказала, чему посвящена выставка.

В Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени А. В. Щусева в Москве открывается 6 июля междисциплинарный проект «Код города». Его идейным вдохновителем и организатором является руководитель Московской международной биеннале современного искусства Юлия Музыкантская.

В беседе с 5-tv.ru она рассказала, что идея для проекта пришла к ней во время одной из поездок в Донецк.

«В апреле 2023 года я приехала туда снимать документальный цикл „Хранители“. И вот, на углу улицы Артема и бульвара Тараса Шевченко, это самый центр Донецка, я впервые выходила пешком, я впервые оказалась в Донецке не зимой, и я увидела, насколько это красивый город. Я подумала, что если я сейчас сделаю селфи на фоне любого здания, только надо постараться, чтобы не было следов бомбежек, то никто не догадается, что это Донецк, а, например, не Ростов или Красноярск», — рассказала она.

По словам Музыкантской, главная цель проекта — показать, что мы все живем под одним небом и можем почувствовать себя дома в любом уголке России.

Первый этаж выставки посвящен исторической части городов. Находясь там, у зрителей есть возможность подумать, как вообще были основаны города.

«Мы сделали первый этаж вместе с Донецким республиканским краеведческим музеем. Каким-то чудом, несмотря на сложнейшие условия, потому что они — точка попадания для снарядов ВСУ», — добавила Юлия.

Второй этаж отражает современность и показывает такие города, как Донецк, Луганск, Мариуполь, Москва, Нижний Новгород и многие другие. Фотографии специально размещены без подписи, чтобы посетители смогли угадать, какой город на снимке.

«Мы ставили себе такую задачу, чтобы народ не догадался. И на сайте можно погадать, но даже если у кого-то из зрителей будет не настолько хороший смартфон, чтобы посмотреть это на сайте, то на третьем этаже есть разгадка, где все города подписаны», — объясняет автор проекта.

Третий этаж погружает зрителей в будущее. Студенты различных творческих университетов под руководством взрослых кураторов с помощью нейросетей создали варианты, как могут выглядеть города через 100 лет, и старались не только визуализировать, но и объяснить концептуально.

Юлия Музыкантская подчеркнула, что данная выставка будет подарена Донецкому республиканскому краеведческому музею после ее закрытия в Москве. Благодаря мобильности проекта можно будет с легкостью перевезти конструкции в Донецк.

Она также призналась, почему выбрала именно такое название проекта, а не связала его с определением «новые территории».

«Я внутренне не согласна с определением „новые территории“. Они никакие для нас не новые. Это часть нашей страны исторически, это наша страна, это наши люди. Когда ты начинаешь туда приезжать, когда ты начинаешь с ними работать, просто общаться, ты в этом убеждаешься очень быстро», — считает Юлия.

Кроме того, команда проекта специально выбрала Мариуполь и другие города Донбасса, чтобы показывать, какие глобальные изменения произошли там за последнее время.

«Мы специально, хотя там нет исторических зданий, это было принципиальным решением, мы все-таки с кураторами посоветовались и решили снимать Мариуполь. Просто, чтобы показать, что город есть, он существует, и за какие-то шесть месяцев наши строители совершили чудо: из абсолютных руин там возник новый город, возникла жизнь и она продолжается», — резюмировала Музыкантская.

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