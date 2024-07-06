Умер заслуженный артист РСФСР Василий Вавилов

Заслуженный артист РСФСР, обладатель Национальной театральной премии «Золотая маска» Василий Вавилов ушел из жизни 4 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского.

Актеру было 73 года. Причина смерти не уточняется.

«Глубокие соболезнования родным и близким Василия Арнольдовича», — говорится в сообщении.

Василий Вавилов родился 31 января 1990 года. С конца 1980-х он работал в Красноярском театре музыкальной комедии. Там Вавилов поставил несколько десятков спектаклей.

Он также был директором и главным режиссером Железногорского театра оперетты в Красноярском крае. А с 2004 года артист преподавал в Сибирском государственном институте искусств на кафедре сольного пения и оперной подготовки.

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