Умерла одна из первых ведущих программы «Время» Аза Лихитченко
Народной артистке РСФСР было 86 лет.
Фото: ТАСС / Игорь Зотин
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Одна из первых ведущих новостной программы «Время», диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Аза Лихитченко умерла в возрасте 86 лет. Об этом сообщили на федеральном канале, где она когда-то работала.
Аза Лихитченко родилась в Москве в 1937 году. С юных лет она мечтала стать актрисой, поэтому в 1959 году окончила Школу-студию МХАТ. Однако в студенческие годы она прошла конкурс на диктора телевидения, с тех пор и началась ее карьера в этой сфере.
В 2011 году она была награждена орденом Дружбы, также была удостоена звания народной артистки РСФСР.
Серьезные проблемы со здоровьем начались у Лихитченко в 2023 году, она попала в больницу после жалоб на недомогание. Медики заподозрили у нее нарушения кровоснабжения в головном мозге и экстренно госпитализировали.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер народный артист РФ Владимир Матвеев. Актеру было 72 года.
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