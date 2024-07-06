ВС РФ освободили населенный пункт Сокол в ДНР

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 83 0

Российские военные улучшили свое тактическое положение на этом участке фронта.

ВС РФ освободили населенный пункт Сокол в ДНР

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Населенный пункт Сокол в Донецкой Народной Республике (ДНР) взят под контроль ВС РФ. Об этом сообщило Минобороны страны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Сокол Донецкой Народной Республики», — уточняется в сообщении.

Кроме того, армия России улучшила свое тактическое положение на этом участке фронта.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские войска освободили населенные пункты Парасковиевка и Уманское в ДНР.

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