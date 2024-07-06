У Байдена болезнь Паркинсона? В Белый дом вызвали ведущего невролога в США

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 90 0

NYP: лечащий врач Байдена О’Коннор встречался с экспертом по болезни Паркинсона

У Байдена болезнь Паркинсона? В Белый дом вызвали ведущего невролога в США

Фото: www.globallookpress.com / Kyle Mazza

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лечащий врач американского президента провел консилиум с парой коллег.

Лечащий врач президента США Джо Байдена Кевин О’Коннор в этом году встречался с одним из ведущих американских неврологов и экспертом по болезни Паркинсона — доктором Кевином Каннардом. Об этом сообщает New York Post, ссылаясь на данные из журнала визитов Белого дома.

Также на встрече присутствовал кардиолог Джон Этвуд и еще один человек, личность которого журналистам установить не удалось.

Издание характеризует Каннарда как специалиста в области неврологии со стажем более 20 лет, который поддерживает администрацию действующего президента.

При этом в самом Белом доме не сообщали о визите Каннарда. Изданию, в свою очередь, не удалось выяснить, чему была посвящена встреча врачей.

По мнению лечившего экс-президентов Барака Обаму и Дональда Трампа доктора Ронни Джексона, ныне конгрессмена от штата Техас, совещание с большой долей вероятности касалось здоровья Байдена. По словам Джексона, О’Коннор, как лечащий врач президента, должен заниматься только им и его семьей.

Сам Байден ранее оправдался за провальное выступление в теледебатах, заявив, что был «измотан». Незадолго до этого признания стало известно, что окружение политика призывает его сняться с выборов из-за ухудшения здоровья, но пока безрезультатно.

Помощники 81-летнего президента говорят, что возрастные изменения становятся все более заметными и проявляются чаще. Тем не менее он публично утверждает, что не намерен сдаваться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байдену дали 48 часов для спасения своей карьеры.

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
88.13
0.01 95.57
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:02
«Кото-строфа» на Даунинг-стрит: кошка нового премьера Британии составит конкуренцию Ларри
5:40
Таблетки из лопуха и корпоративы: чем сейчас занимаются сбежавшие в Штаты звезды 90-х
5:18
В Россию из лагеря беженцев в Сирии вернулись 20 детей
4:54
История показала: как вхождение Белоруссии в ШОС укрепило безопасность Евразии
4:32
Привлекательный актив: за что США борются на Украине на самом деле
4:06
Совершенствуют тактику: какие сюрпризы приготовили ВС РФ в зоне спецоперации

Сейчас читают

«Открытый факт»: Захарова об издевательствах ВСУ над российскими военнопленными
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака