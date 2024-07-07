Американские силы ПВО защищают не украинские интересы. А чьи и где именно?

Президент* Украины Владимир Зеленский рассчитывает уже даже не на приглашение в НАТО, а на что-то похожее. Что-то похожее на приглашение Украина видит последние лет 30.

Генсек НАТО Столтенберг просит подождать еще лет десять. В нынешних реалиях — это вечность. Едва ли кто из действующих западных лидеров к тому времени останется у власти, чтобы нести ответственность за свои обещания. Столтенберг то уж точно, он уходит на пенсию осенью.

Зеленский уверяет, что у него набраны 14 бригад, это около 70 тысяч солдат, которым не хватает оружия, а так они хоть завтра в новый контрнаступ, если прикажут.

Но вот какой интересный момент. На этой неделе США объявили о крупных поставках Украине, на сумму более двух миллиардов долларов, в пакете «подарков» много боеприпасов и ракет для ПВО типа Patriot и NASAMS, но ни одного танка Abrams, ни одной бронемашины Bradley, ни одной пушки или РСЗО.

При этом госсекретарь США заявил, что Штаты должны обеспечить защитой ПВО, прежде всего, районы, в которых осуществляются инвестиции.

А вот это уже интересный поворот, хотя логичный. Американская ПВО должна защищать американские, а не украинские интересы. А где именно?

Возможную подсказку следует поискать вот на этой карте — это география самых плодородных украинских земель. Понятно, что чернозема Донбасса американцам не видать, но вот за Днепром есть еще обширные плантации. Именно плодородная земля Украины ее последний, действительно привлекательный актив, и ее сейчас рвут на части.

Еще весной 2023 года в университете Онтарио подсчитали, что треть украинских сельхозугодий не принадлежат украинцам. А там, где даже номинально владелец участков гражданин Украины, среди держателей акций все сплошь — американские и европейские фонды.

С 1 января 2024 года их доля только выросла, так как в стране начался второй этап земельной реформы: разрешена прямая продажа участков фирмам, зарегистрированным на Украине, но с иностранным управлением.

Вот показательный рекламный ролик одного из фондов, который вложился в украинский чернозем еще в 1990-е, с тех пор только увеличивает плантации. Конечно, ПВО будет прикрывать не грядки, а инфраструктуру — элеваторы, склады, портовые терминалы.

Главный рычаг давления на киевский режим — долги. Но вера в то, что Зеленский расплатится, тает, вместе с подконтрольной Киеву территорией. За минувшую неделю российские войска освободили шесть населенных пунктов: Степовую, Новоселовку в Харьковской области, Новоалександровку, Сокол и Новопокровское западнее Авдеевки, населенный пункт Шумы на подступах к Торецку, село Спорное в направлении на Северск, наконец, критически важный микрорайон Новый города Часов Яр — это все в ДНР.

В этом микрорайоне высотки, которые позволяют контролировать остальную часть ключевого населенного пункта. Оборона ВСУ еще не разваливается, но уже трещит по швам. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.

Артиллеристы «Южной» группировки громят противника основательно, создали целую систему блиндажей и тоннелей, так называемый «подземный город». Здесь скрыты орудия и склады с боеприпасами, и отсюда возможен выход сразу на несколько целей на северском направлении.

Мы в так называемой прихожей подземного города. Хочется отметить высоту укрытий, что значительно упрощает перемещение между орудиями по этой системе траншей.

С одной стороны, наведена гаубица «Д-30». С другой стороны, в боевое положение приведена крупнокалиберная «МСТА».

Уже с рассветом подключаются операторы FPV-дронов.

ВСУ подтягивают к Спорному резервы. У наших разведчиков все под контролем.

В таких случаях в бой вступают реактивщики седьмой бригады и полным пакетом выставляют настоящий огневой заслон перед противником.

Враг старается из последних сил, но отступать ему не дают. Наши артиллеристы выводят к огневой сразу три единицы техники.

Цель оправдывает средства — российская пехота выводит поселок Спорное из серой зоны и заявляет о контроле ключевых участков населенного пункта. Вчерашние шахтеры пишут новую историю Донбасса.

«Сложно, но полегче, чем в шахте. Машина простенькая, все по-стариночке. Ничего сложного нет- кнопочки, педальки, все нормального», — рассказывает российский военнослужащий.

Параллельно российские войска заняли ключевые опорные пункты в Раздоловке. Основной удар теперь направлен в сторону Верхнекаменского и Звановки, чтобы окружить Северск сразу с нескольких направлений. Также тактических успехов наши войска достигли в городе Часов Яре, что на артемовском направлении. Микрорайон «канал» перешел полностью под контроль российских войск.

«С нами Бог, а они черти, демонов надо давить», — воскликнул военнослужащий ВС России с позывным «Август».

Пока солнце в зените, основная часть работы на плечах разведчиков и артиллерии.

Нельзя также оставлять без внимания разрушенные дома в Артемовске, осмотр построек ведется ежедневно.

К вечеру начинается основная фаза боевой работы на артемовском направлении. Минометчики добровольцев «Барс-13» мгновенно наводят орудие.

Серия ударов, и движение противника прекращается. Это значит, что коридор для нашей пехоты в направлении Часов Яра открыт.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.