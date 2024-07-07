Новая система: самые главные заявления с саммита ШОС

Среди приглашенных к сотрудничеству в союз еще два десятка государств и монархий Персидского залива, и даже Турция, хотя она и член НАТО.

Всемирный банк перевел Россию в группу стран с высокими доходами по итогам 2023 года, там где все европейские государства, а также США с Канадой и Австралией. До этого нас относили к группе с доходами выше среднего.

Водораздел на уровне 13 тысяч 845 долларов на душу населения. Это не значит, что такие доходы у граждан должны быть — это арифметический расчет, когда валовой национальный доход, то есть, стоимость всех товаров и услуг, произведенных в течение года на территории государства делят на количество населения. И этот показатель у нас вырос значительно за минувший год.

Второй раз за новейшую историю мы входим первую группу — первое попадание было в 2012 и 2013 годах, то есть до санкций. Сейчас рост тем более удивителен, ведь санкции только усилились. Может, это говорит об их неэффективности?

В Совете Федерации при обсуждении бюджета страны за прошлый год, министр финансов подчеркнул: «Несмотря на сложное окружение все социальные обязательства государство выполнило полностью».

А глава счетной палаты отметил, что бюджет при этом получил незапланированных доходов на три триллиона рублей.

«С точки зрения макроэкономических показателей ВВП вырос на 3,6%, что не только полностью компенсировало спад 2022 года, но и превысило уровень 2021 года на 2,4%. Доходы федерального бюджета выросли и составили более 29 триллионов рублей, что больше прогнозируемого объема на 11,5%», — отметил председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

Всемирный Банк лишь констатировал факты. Он не может не признать успехи российской экономики,

которые, как объясняют западные эксперты: обусловлены ростом военных расходов, восстановлением торговли (+6,8%), финансового сектора (+8,7%) и строительства (+6,6%).

Недаром тот же Всемирный Банк уверенно ставит Россию на четвертое место в мире в расчете ВВП по паритету покупательной способности. То есть, мы умудрились обогнать недружественные Германию и Японию, которые нам ставят экономические палки в колеса.

Впрочем, нет времени почивать на лаврах, забег начат, но не закончен — перешла на спортивную терминологию на этой неделе глава ЦБ и указала на вызовы: высокую инфляцию и дефицит рабочей силы в стране.

«Мне кажется, нам важно осмыслить эту ситуацию и понять, что это длинный забег. Это не коротка дистанция, а действительно марафонская дистанция. Причем по пересеченной местности и с препятствиями и поэтому нам нужно рассчитать силы и понимать, как мы работаем с ограничениями», — сказала Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Остается добавить, что мы не одни бежим этот марафон. Также неспортивно западные страны давят санкциями и других геополитических соперников, так что у нас группа атлетов-единомышленников, что конечно, облегчает преодоление дистанции.

На этой неделе ЕС обложил рекордными пошлинами электромобили из Китая в треть их стоимости.

Стоит ли удивляться, что такое давление извне усиливает кооперацию участников забега.

Что мы и увидели на саммите ШОС — Шанхайской организации сотрудничества. Товарооборот России со странами ШОС увеличился за год почти на четверть.

Изначально эта организация создавалась для предотвращения конфликта интересов России и Китая в Средней Азии.

Но с тех пор ситуация изменилась и интересы объединения расширились, в ШОС вошли Индия, Пакистан, Иран, он много может рассказать про санкции, а с этого года в объединение вошла и Белоруссия.

А среди приглашенных к сотрудничеству еще два десятка государств и монархии Персидского залива, и даже Турция, хотя она и член НАТО.

Что удивительно, ведь в этом году в Астане впервые прозвучала идея, что на базе ШОС можно создать новую систему безопасности в Евразии без НАТО. Насколько решительно настроены участники увидел корреспондент «Известий» Максим Прихода.

На взлетно-посадочной полосе аэропорта Астаны парад бортов номер один. Самолеты первых лиц садятся каждый час.

«Ил-96» Владимира Путина приземлился ранним утром в день накануне саммита. Встречал премьер-министр Казахстана.

Кортеж президента заезжает на территорию российской делегации.

Чтобы провести переговоры с Путиным, иностранные лидеры один за другим прибывали в, пожалуй, самый роскошный отель Астаны, его российской делегации отдали целиком. Кругом национальный колорит.

Переговорный марафон в режиме нон стоп.

Обсуждали возможный визит Путина в Турцию, а также торговлю, энергетику и безопасность, то есть основные составные части независимости.

«Мы продолжаем активно работать по ряду важнейших направлений международной политики, в постоянном находимся в контакте с вами. Наши министерства, ведомства обмениваются информацией постоянно, согласуют позиции по ключевым направлениям», — сообщил президент России Владимир Путин.

У ШОС два официальных языка — русский и китайский. Но, кажется, Владимир Путин и Си Цзиньпин уже понимают друг друга без слов.

За последние годы они общались тет-а-тет более 40 раз, и каждая встреча — это теплая беседа двух друзей.

«Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории», — заявил президент России Владимир Путин.

ШОС изначально создавалась для сотрудничества в сфере безопасности и сегодня претендует на статус ведущей силы в Евразии. Вопрос урегулирования конфликтов на саммите в Астане один из ключевых.

Свидетельством того, что голос ШОС в вопросах мирного урегулирования — слышат, стало присутствие на саммите генерального секретаря ООН.

Причем Владимир Путин предложил именно такой план, который позволит достичь мира на Украине в кратчайшие сроки.

«Напомню, в середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования, который в случае готовности украинской стороны, а главное, ее западных спонсоров, принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия», — заявил президент России Владимир Путин.

Сегодня ШОС — это 24 страны, включая наблюдателей и партнеров по диалогу, и с каждым годом желающих вступить в организацию становится больше

Первый же вопрос в повестке был о вхождении Белоруссии, срана выполнила все необходимые условия, возражений не было.

«Для нас это серьезный и обдуманный шаг, мы видим, как с каждым годом усиливается роль ШОС в мировой политике. Здесь слушают и слышат друг друга, не диктуют свою волю, хотя в организации представлены мировые гранды», — сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

ШОС и сама по себе гранд. Общее население стран-участниц организации более половины человечества, площадь — 65% крупнейшего континента — Евразии, плюс экономическая мощь: совокупный ВВП — четверть от мирового. Неудивительно, что голос ШОС слышат.

«Здесь и Китайская народная республика, Россия, Индия, Пакистан, понимаете, что лишних контактов не бывает, и потом, кроме всего прочего, если она стала такой мощной и большой, то и принципы, которые она декларирует, тоже имеют значение, когда они расходятся по всему миру», — заявил президент России Владимир Путин.

Услышать в мире должны и тезисы итогового документа, подписанного всеми участниками ШОС, астанинской декларации.

В ней четко прописано: страны ШОС считают недопустимыми односторонние санкции, двойные стандарты в вопросах борьбы с терроризмом, намерены работать над предотвращением рисков в сфере искусственного интеллекта, выступают против разработки биологического и токсинного оружия и размещения оружия в космосе.

Площадка ШОС уникальна по нескольким параметрам. Во-первых, масштаб организации позволяет эффективно противостоять самым серьезным мировым вызовам. Во-вторых, на планете не так много глобальных объединений, в которых голос каждого участника имеет одинаковое значение.