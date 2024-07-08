Езда по грани: в Алтайском крае стартовал третий этап ралли «Шелковый путь»

Рев моторов и скрежет металла — третий этап ралли «Шелковый путь» стартовал в Алтайском крае и уже отметился первыми происшествиями. КАМАЗ едва не столкнулись лоб в лоб, а один из квадроциклов вообще выгорел дотла после неудачного кульбита.

Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров рассказал об испытаниях для лучших мото- и автогонщиков планеты.

Путь из Томска в Барнаул преподнес немало сюрпризов спортсменам. Справиться с коварной сибирской трассой удалось не всем. Алексей Свердлов перевернулся на своем квадроцикле, и тот выгорел дотла.

Рядом с ним были соперники, двое из них остановились и, теряя драгоценное время, ждали помощь медиков. Свердлова, получившего травмы, эвакуировали на вертолете.

Весь этот путь — грунтовые дороги вперемешку с бродом. И тут же сухая дорога, где среди алтайских лесов летают КамАЗы.

«Ехали на грани, особенно в конце. Здесь было очень жестко. Высохшая колея сменялась, и нужно было просто держать машину в дороге, потому что она постоянно пыталась взлететь», — рассказывает пилот команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников.

Следующая точка на карте — Горно-Алтайск. Относительно небольшая дистанция в 351 километр, но как тяжело приходится догоняющим!

«15 километров грейдера с самого начала. Мы догнали впереди идущие машины, потом „уперлись“ в их пыль. В пыли заблудились. К счастью, заблудились не только мы, но и две впереди идущие машины. Нам удалось выбраться быстрее с блудом. Спасибо штурману, молодец, быстро среагировал», — говорит пилот команды «НГ-энерго» Андрей Рудской.

Как раз пыль и плохая видимость чуть не привели к еще одной аварии. Сразу после финиша Анастасия Нифонтова обнимает пилота КАМАЗа за то, что удалось избежать столкновения.

«У нас есть специальная кнопка, которой мы можем посигналить, и у ребят в кабине сигнал, что их кто-то догоняет. Буквально он один раз где-то пробился, и ребята сразу поняли, что это мы. Сергей сразу принял в правую сторону, остановился, чтобы пыль немножко осела, и мы смогли проехать. Поэтому мы пришли сказать „спасибо“», — рассказывает пилот команды G-Drive Racing Анастасия Нифонтова.

Несмотря на дорожную карту, каждый новый этап — это сюрприз для спортсменов. Ведь под их колесами постоянно меняется ландшафт, и добраться до финиша уже само по себе испытание. Издалека видны огромные клубы пыли. На огромной скорости несется КАМАЗ, двигаясь к финишу, но даже лидерство в этом этапе еще ни о чем не говорит. Ведь преимущество можно растерять, получив много штрафов.

И даже в самые маленькие населенные пункты, где проходит «Шелковый путь», стараются приехать зрители. Например, Никита Новоселов преодолел 150 километров, чтобы оказаться здесь.

«Очень интересное событие. Летят машины, преодолевают препятствия. Стоит пылища. Очень захватывает!» — говорит Никита Новоселов.

К тому же, лидер может меняться на каждом этапе. Вот и чемпион прошлого «Шелкового пути» — пилот из Белоруссии Сергей Вязович — потерял больше пяти минут из-за упавшего на дорогу дерева, а затем чуть не столкнулся лоб в лоб с КАМАЗом Эдуарда Николаева.

«Зрители пошутили, наверное. Перекрыли нужную дорогу ленточкой. Мы поехали в другой въезд в лес, поняли, что не туда. Мы развернулись, поехали в другой въезд. Эдуард Николаев сделал то же самое. И в этот момент он на большой скорости проехал нам в лоб на узкой лесной дороге, что было очень опасно», — признается руководитель и ведущий пилот команды «МАЗ-Спортавто» Сергей Вязович.

Но добраться до финиша целыми удалось не всем.

«Главное же — стартовать красиво, правильно, и финишировать быстро. Поэтому мы выезжаем с мордой красивой, а финишируем, ну, надеюсь, не в конце. Не попали в поворот, уехали прямо в деревья», — говорит пилот команды Truck Garage Racing Team Вячеслав Папуцкий.

КАМАЗы активно обливают водой, но дело не в пожаре, они не горят. Просто пилоты тоже любят чистоту, тем более, что впереди их ждет город Горно-Алтайск. Там у механиков будет совсем немного времени, чтобы устранить все поломки. Впереди — сложнейшие ландшафты Монголии, которые уж точно не станут легкой прогулкой.