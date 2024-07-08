Цифра 15 была везде: отец Фриске рассказал о мистике в болезни дочери

Владимир Борисович признался, что в жизни звезды было много странных совпадений.

Отец покойной певицы Жанны Фриске вспомнил, что в ее жизни было немало мистических событий. В интервью изданию NEWS.ru родственник звезды рассказал о некоторых из них.

Так, к примеру, мистику Владимир Борисович в дате смерти дочери. Фриске не стало 15 июня 2015 года. Кроме того, машина артистки была под номером 528. Если сложить все числа, получится 15. Также знаменитость жила на 15 этаже.

«Когда она заболела, они с женой в Лос-Анджелесе заехали в русский магазин „Матрешка“. Жанна там потеряла сознание, была еще сильная буря, торнадо. Когда ее привели в чувства, она сказала, что у нее сильно болит голова, и плохо соображала. Брала ребенка вверх ногами», — вспомнил Фриске.

Там же, в Лос-Анджелесе, на побережье к певице подошла черная кошка, А когда со смерти звезды прошел год, к родным подошла слишком похожая кошка на кладбище.

«Мы пришли на кладбище, к нам тоже подошла черная кошка и незаметно пропала. Мистических совпадений очень много», — подытожил Владимир Борисович.

Трагическая судьба всеми любимой певицы потрясла страну в 2013 году. После рождения сына у артистки обнаружили неоперабельную опухоль мозга.

Поклонники и неравнодушные люди собрали 69 миллионов рублей на ее борьбу с недугом. Фриске лечилась в США, Германии и Китае, добившись временной ремиссии. Однако в июне 2015 года ее жизненный путь оборвался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об изменах, потерях и других испытаниях певицы Жанны Фриске за отведенные ей 40 лет.